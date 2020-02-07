الاحتلال الإسرائيلي تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم

المناطق - وكالات

قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، الجمعة، إن السلطات الإسرائيلية منعت عبور شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية، لأغراض التصدير إلى بعض دول العالم.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت على مدار اليوميين الماضيين إرجاع السلطات الإسرائيلية هذه الشاحنات عند الحواجز، وإبلاغها للمصدرين بمنع تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت على ما يبدو، لم يقتصر على منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، وإنما يشمل حظرها من التصدير إلى دول العالم، بما فيها التمور وزيت الزيتون.

يذكر أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية بلغت 88 مليون دولار خلال عام 2018، وهي تمثل ما نسبته 68 بالمئة من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار.

ويشار إلى أن الحكومة الفلسطينية أوقفت إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية على قاعدة التعامل بالمثل، بعد حظر إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى سوقها.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، في 3 فبراير الجاري، منع إدخال 5 منتجات إسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، ردا على قرار إسرائيلي مماثل بمنع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم لوكالة “فرانس برس” حينها: “الحكومة قررت منع دخول الخضار والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الإسرائيلية”.

ويأتي هذا القرار، بحسب ملحم، “ردا على قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت منع دخول المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الفلسطينية”.