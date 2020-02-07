احدث الأخبار

الاحتلال الإسرائيلي تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم
أبرز المواد
 عملية جراحية ناجحة في الخرج لطفل يبلغ من العمر “12يوماً”
منطقة الرياض
 “الإعلام” تنفي تعيين مستشار جديد للوزير
أبرز المواد
 الخدمة المدنية تنهي عصر الورق والترقيات الحكومية التقليدية
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى غدًا حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير
أبرز المواد
 بالأرقام.. “أبل” تضرب سويسرا في “أعز ما تملك”
أبرز المواد
 استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
أبرز المواد
 الحزم يظفر بنقاط الفيحاء في لقاء الأهداف الستة
أبرز المواد
 عمل الرياض يضبط 227 مخالفة لمنشآت تجارية في 15 مدينة ومحافظة
منطقة الرياض
 ووهان.. إجراءات جديدة في المدينة الموبوءة بـ”كورونا”
أبرز المواد
 جامعة الملك سعود تكرّم طلاب وطالبات التدريب الصيفي الخارجي بكلية العلوم لصيف 2019م
منطقة الرياض
 رئيس المكسيك يبيع طائرة الرئاسة “بأغرب طريقة” لدعم المستشفيات
أبرز المواد
الاحتلال الإسرائيلي تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم

الاحتلال الإسرائيلي تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم

أبرز المواد
عملية جراحية ناجحة في الخرج لطفل يبلغ من العمر “12يوماً”

عملية جراحية ناجحة في الخرج لطفل يبلغ من العمر “12يوماً”

منطقة الرياض
“الإعلام” تنفي تعيين مستشار جديد للوزير

“الإعلام” تنفي تعيين مستشار جديد للوزير

أبرز المواد
الخدمة المدنية تنهي عصر الورق والترقيات الحكومية التقليدية

الخدمة المدنية تنهي عصر الورق والترقيات الحكومية التقليدية

أبرز المواد

الاحتلال الإسرائيلي تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم

الاحتلال الإسرائيلي تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم
http://almnatiq.net/?p=829424
المناطق - وكالات

قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، الجمعة، إن السلطات الإسرائيلية منعت عبور شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية، لأغراض التصدير إلى بعض دول العالم.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت على مدار اليوميين الماضيين إرجاع السلطات الإسرائيلية هذه الشاحنات عند الحواجز، وإبلاغها للمصدرين بمنع تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت على ما يبدو، لم يقتصر على منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، وإنما يشمل حظرها من التصدير إلى دول العالم، بما فيها التمور وزيت الزيتون.

يذكر أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية بلغت 88 مليون دولار خلال عام 2018، وهي تمثل ما نسبته 68 بالمئة من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار.

ويشار إلى أن الحكومة الفلسطينية أوقفت إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية على قاعدة التعامل بالمثل، بعد حظر إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى سوقها.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، في 3 فبراير الجاري، منع إدخال 5 منتجات إسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، ردا على قرار إسرائيلي مماثل بمنع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم لوكالة “فرانس برس” حينها: “الحكومة قررت منع دخول الخضار والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الإسرائيلية”.

ويأتي هذا القرار، بحسب ملحم، “ردا على قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت منع دخول المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الفلسطينية”.

روابط ذات صلة

“الإعلام” تنفي تعيين مستشار جديد للوزير

“الإعلام” تنفي تعيين مستشار جديد للوزير
الخدمة المدنية تنهي عصر الورق والترقيات الحكومية التقليدية

الخدمة المدنية تنهي عصر الورق والترقيات الحكومية التقليدية
أمير الرياض يرعى غدًا حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير

أمير الرياض يرعى غدًا حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*