احدث الأخبار

مقتل 543 شخصا على الأقل بمظاهرات العراق في 4 أشهر
أبرز المواد
 الاحتلال الإسرائيلي تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم
أبرز المواد
 عملية جراحية ناجحة في الخرج لطفل يبلغ من العمر “12يوماً”
منطقة الرياض
 “الإعلام” تنفي تعيين مستشار جديد للوزير
أبرز المواد
 الخدمة المدنية تنهي عصر الورق والترقيات الحكومية التقليدية
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى غدًا حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير
أبرز المواد
 بالأرقام.. “أبل” تضرب سويسرا في “أعز ما تملك”
أبرز المواد
 استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
أبرز المواد
 الحزم يظفر بنقاط الفيحاء في لقاء الأهداف الستة
أبرز المواد
 عمل الرياض يضبط 227 مخالفة لمنشآت تجارية في 15 مدينة ومحافظة
منطقة الرياض
 ووهان.. إجراءات جديدة في المدينة الموبوءة بـ”كورونا”
أبرز المواد
 جامعة الملك سعود تكرّم طلاب وطالبات التدريب الصيفي الخارجي بكلية العلوم لصيف 2019م
منطقة الرياض
مقتل 543 شخصا على الأقل بمظاهرات العراق في 4 أشهر

مقتل 543 شخصا على الأقل بمظاهرات العراق في 4 أشهر

أبرز المواد
الاحتلال الإسرائيلي تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم

الاحتلال الإسرائيلي تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم

أبرز المواد
عملية جراحية ناجحة في الخرج لطفل يبلغ من العمر “12يوماً”

عملية جراحية ناجحة في الخرج لطفل يبلغ من العمر “12يوماً”

منطقة الرياض
“الإعلام” تنفي تعيين مستشار جديد للوزير

“الإعلام” تنفي تعيين مستشار جديد للوزير

أبرز المواد

مقتل 543 شخصا على الأقل بمظاهرات العراق في 4 أشهر

مقتل 543 شخصا على الأقل بمظاهرات العراق في 4 أشهر
http://almnatiq.net/?p=829428
المناطق - وكالات

كشفت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في العراق، الجمعة، عن عدد القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أكتوبر الماضي.

وذكرت المفوضية في تقرير لها أن عدد قتلى الاحتجاجات في العراق وصل إلى 543 شخصا على الأقل منذ بداية المظاهرات المناهضة للسلطة والنخبة الحاكمة في البلاد.

ولم تعلن وزارة الصحة عن أي حصيلة، باستثناء اليوم الأول من المظاهرات التي تطالب برحيل الطبقة السياسة الحاكمة المتهمة بالفساد، والتي ووجهت بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والاغتيالات.

أخبار ذات صلة
قتل نحو 500 شخص في الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر
إصابات جديدة بين المتظاهرين في مواجهات بغداد
وبعد أكثر من 4 أشهر على اندلاع الاحتجاجات، خرجت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن صمتها، بعدما كانت قد اتهمت في السابق مؤسسات حكومية بالامتناع عن تزويدها بأعداد القتلى والمصابين والموقوفين.

وبحسب المفوضية، أحد أكثر الأصوات الحكومية انتقادا لطريقة إدارة السلطة للأزمة، قتل 543 شخصا منذ انطلاق المظاهرات، من بينهم 276 في بغداد وحدها. كما أوضحت أن بين القتلى 17 من أفراد الأمن.

وقالت مصادر طبية لـ”فرانس برس” إن عدد المصابين بلغ نحو 30 ألفا منذ بداية المظاهرات، من بينهم آلاف أصيبوا بطلقات نارية، علما أن الحكومة تتهم مسلحين مجهولين بالوقوف وراء عمليات إطلاق النار.

ويوجه المتظاهرون من جهتهم أصابع الاتهام لقوات الأمن ومقاتلي الجماعات المسلحة المختلفة والعناصر التابعة لأحزاب سياسية.

وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت جماعات مسلحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين، في محاولة لقمع تحركات غير مسبوقة في العراق الذي يحتل المرتبة 16 على لائحة أكثر دول العالم فسادا.

وذكرت المفوضية أن عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطا، بينما فقد أثر 72 آخرين يعتقد أن بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم.

ووفقا للتقرير ذاته، كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز.

روابط ذات صلة

الاحتلال الإسرائيلي تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم

الاحتلال الإسرائيلي تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم
“الإعلام” تنفي تعيين مستشار جديد للوزير

“الإعلام” تنفي تعيين مستشار جديد للوزير
الخدمة المدنية تنهي عصر الورق والترقيات الحكومية التقليدية

الخدمة المدنية تنهي عصر الورق والترقيات الحكومية التقليدية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*