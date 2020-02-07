فريق طبي يتعافى تماما من “كورونا”.. ويتحدى بـ”علامة النصر”

المناطق - وكالات

وسط موجة الأنباء المقلقة بشأن الانتشار السريع لفيروس “كورونا” الجديد، تلوح بين الحين والآخر بوارق أمل بالإعلان عن تعافي بعض ضحايا المرض القاتل، وآخرهم فريق طبي صيني يتألف من 4 أفراد وفقا لوسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، الجمعة، أن 4 من موظفي أحد المستشفيات، تعافوا بشكل تام من “كورونا”، ثم عادوا إلى استئناف عملهم في رعاية المصابين.

وبحسب الوكالة، فإن أفراد الطاقم الطبي تغلبوا على الفيروس في مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة خوبي حيث ظهر المرض لأول مرة قبل أن ينتقل إلى أرجاء البلاد الأخرى.

وظهر الموظفون الأربعة، في صورة جماعية بقسم الطوارئ في مستشفى زهونغنان الجامعي، وهم يرتدون أقنعة الوقاية ووزرات طبية، فيما كانت موظفة ضمن الطاقم ترفع علامة النصر.

والفريق الطبي يضاف إلى أكثر من 1500 حالة تعاف مسجلة في الصين، من بينهم مسن عمره 91 عاما ويدعى وانغ، كان أكبر الناجين سنا.

فبعد نحو 10 أيام من العلاج في مستشفى الشعب الثالث في ييتشانغ، بمقاطعة خوبي وسط الصين، خرج وانغ من المستشفى يعد أن شفي من إصابته بالمرض الذي يسببه فيروس “كورونا” الجديد.

ووفقا لوسائل إعلام صينية رسمية، فقد غادر وانغ المستشفى، الجمعة.

وارتفعت حصيلة الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 636، بعد إعلان السلطات في مقاطعة خوبي وجود 69 حالة وفاة جديدة.

كما قالت لجنة الصحة في المقاطعة، في تقريرها اليومي، إن هناك 2447 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 31 ألفا.