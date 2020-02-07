وزير الصحة: لم نسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا وهناك احتياطات كبيرة لمنع العدوى

المناطق - الرياض

أكد وزير الصحة، توفيق الربيعة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا الجديد في المملكة.

وقال الربيعة، في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الجمعة: نحن نعمل احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أي مستشفى عند وجود أي اشتباه، وهذا يُحدث لبس عند البعض، وجميع حالات الاشتباه التي فحصت كانت نتائجها سليمة.

وكانت منظمة الصحة أعلنت، أمس الخميس، في إيجاز صحفي، أن فيروس كورونا لا يزال عدوًّا مجهولًا حتى الآن بلا دواء ناجع، رغم زيادة عدد مراكز الأبحاث العاملة على الفيروس في مختلف دول العالم من 2500 مركز إلى 7000 مركز.

وقالت رئيس قسم الأمراض الطارئة بمنظمة الصحة العالمية، ماريا كاركوف، اليوم الجمعة: إن عدد البلاغات عن الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا بالصين تراجعت، مبينةً أنه لا يوجد إلى الآن أي لقاح يعالج فيروس كورونا.