احدث الأخبار

وزير الصحة: لم نسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا وهناك احتياطات كبيرة لمنع العدوى
أبرز المواد
 فريق طبي يتعافى تماما من “كورونا”.. ويتحدى بـ”علامة النصر”
أبرز المواد
 مقتل 543 شخصا على الأقل بمظاهرات العراق في 4 أشهر
أبرز المواد
 الاحتلال الإسرائيلي تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم
أبرز المواد
 عملية جراحية ناجحة في الخرج لطفل يبلغ من العمر “12يوماً”
منطقة الرياض
 “الإعلام” تنفي تعيين مستشار جديد للوزير
أبرز المواد
 الخدمة المدنية تنهي عصر الورق والترقيات الحكومية التقليدية
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى غدًا حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير
أبرز المواد
 بالأرقام.. “أبل” تضرب سويسرا في “أعز ما تملك”
أبرز المواد
 استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
أبرز المواد
 الحزم يظفر بنقاط الفيحاء في لقاء الأهداف الستة
أبرز المواد
 عمل الرياض يضبط 227 مخالفة لمنشآت تجارية في 15 مدينة ومحافظة
منطقة الرياض
وزير الصحة: لم نسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا وهناك احتياطات كبيرة لمنع العدوى

وزير الصحة: لم نسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا وهناك احتياطات كبيرة لمنع العدوى

أبرز المواد
فريق طبي يتعافى تماما من “كورونا”.. ويتحدى بـ”علامة النصر”

فريق طبي يتعافى تماما من “كورونا”.. ويتحدى بـ”علامة النصر”

أبرز المواد
مقتل 543 شخصا على الأقل بمظاهرات العراق في 4 أشهر

مقتل 543 شخصا على الأقل بمظاهرات العراق في 4 أشهر

أبرز المواد
الاحتلال الإسرائيلي تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم

الاحتلال الإسرائيلي تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم

أبرز المواد

وزير الصحة: لم نسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا وهناك احتياطات كبيرة لمنع العدوى

وزير الصحة: لم نسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا وهناك احتياطات كبيرة لمنع العدوى
http://almnatiq.net/?p=829434
المناطق - الرياض

أكد وزير الصحة، توفيق الربيعة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا الجديد في المملكة.

وقال الربيعة، في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الجمعة: نحن نعمل احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أي مستشفى عند وجود أي اشتباه، وهذا يُحدث لبس عند البعض، وجميع حالات الاشتباه التي فحصت كانت نتائجها سليمة.

وكانت منظمة الصحة أعلنت، أمس الخميس، في إيجاز صحفي، أن فيروس كورونا لا يزال عدوًّا مجهولًا حتى الآن بلا دواء ناجع، رغم زيادة عدد مراكز الأبحاث العاملة على الفيروس في مختلف دول العالم من 2500 مركز إلى 7000 مركز.

وقالت رئيس قسم الأمراض الطارئة بمنظمة الصحة العالمية، ماريا كاركوف، اليوم الجمعة: إن عدد البلاغات عن الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا بالصين تراجعت، مبينةً أنه لا يوجد إلى الآن أي لقاح يعالج فيروس كورونا.

روابط ذات صلة

فريق طبي يتعافى تماما من “كورونا”.. ويتحدى بـ”علامة النصر”

فريق طبي يتعافى تماما من “كورونا”.. ويتحدى بـ”علامة النصر”
مقتل 543 شخصا على الأقل بمظاهرات العراق في 4 أشهر

مقتل 543 شخصا على الأقل بمظاهرات العراق في 4 أشهر
الاحتلال الإسرائيلي تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم

الاحتلال الإسرائيلي تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*