الفيصلي يخطف الفوز من الشباب في ختام الجولة 17

المناطق - الرياض

خطف فريق الفيصلي فوزا قاتلا بنتيجة 2-1 أمام ضيفه الشباب، في المباراة التي جمعت بينهما بختام الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الشباب عن طريق اللاعب عبدالمجيد الصليهم قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وأدرك أصحاب الأرض هدف التعادل بواسطة اللاعب إيغور روسي في الدقيقة 57 من زمن وأحداث المباراة، قبل تسجيل هدف قاتل من ركلة جزاء في الدقيقة 89 عن طريق يوسف الجيلي.

الفوز رفع رصيد الفيصلي إلى 27 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الشباب عند 25 نقطة بالمركز الثامن في جدول الترتيب.