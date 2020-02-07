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الليرة التركية إلى أقل مستوى منذ مايو

الليرة التركية إلى أقل مستوى منذ مايو
http://almnatiq.net/?p=829441
المناطق - وكالات

هبطت الليرة التركية، الجمعة، إلى أدنى مستوياتها منذ مايو الماضي، بعد تعليقات من وزير الخزانة أشارت إلى أن البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة، وفي الوقت الذي يستعد فيه الجيش التركي لمزيد من المواجهات في سوريا.

وتراجعت الليرة 0.6 بالمئة إلى 6.0275 مقابل الدولار، بحلول الساعة 14:38 بتوقيت غرينتش، وتمضي على مسار تسجيل أكبر انخفاض يومي في أسابيع.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت تركيا أنها استكملت إصدار سندات بقيمة 4 مليارات دولار.

وكانت الليرة انخفضت 11 بالمئة في العام الماضي، لأسباب من بينها توغل عسكري تركيا في سوريا، لتصل خسائرها على مدى عامين إلى 36 بالمئة.

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