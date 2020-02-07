المتحف الوطني يدشن معرض الحرف اليدوية اليابانية

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دشن المتحف الوطني في الرياض اليوم، معرض الحرف اليدوية اليابانية الجميلة، خلال حفل أقيم بحضور نائب السفير الياباني لدى المملكة مي ياكي هيروفومي، ومدير عام المتحف الدكتور عبدالله الزهراني.

وأوضح هيروفومي أن المعرض يأتي تأكيدا على عمق العلاقة الثنائية بين المملكة واليابان وتحقيقا للتعاون بين البلدين في إطار رؤية المملكة 2030 ودولة اليايان، مقدما شكره لجميع من أسهم في إقامة هذا المعرض.

بعد ذلك تجول الحضور في المعرض، الذي ضم العديد من القطع والحرف اليدوية اليابانية، تنوعت مابين الأوعية الخشبية والحرف اليدوية للفنانين والحرف المحلية، إضافة إلى أعمال التطريز والصباغة والحياكة ونسج السلال والأواني والأدوات الفخارية.

يذكر أن المعرض تتواصل فعاليته حتى 28 من فبراير الجاري، على أن يكون متاحًا للجميع زيارة المعرض من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء، ماعدا يوم الجمعة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساء، ويوم الأحد من الثامنة صباحاً وحتى الثانية مساء.

