المتحف الوطني يدشن معرض الحرف اليدوية اليابانية

المتحف الوطني يدشن معرض الحرف اليدوية اليابانية

أبرز المواد
غوارديولا يعلق على “رحيل ميسي عن برشلونة”

غوارديولا يعلق على “رحيل ميسي عن برشلونة”

أبرز المواد
الليرة التركية إلى أقل مستوى منذ مايو

الليرة التركية إلى أقل مستوى منذ مايو

أبرز المواد
الفيصلي يخطف الفوز من الشباب في ختام الجولة 17

الفيصلي يخطف الفوز من الشباب في ختام الجولة 17

أبرز المواد

المتحف الوطني يدشن معرض الحرف اليدوية اليابانية

المتحف الوطني يدشن معرض الحرف اليدوية اليابانية
http://almnatiq.net/?p=829447
المناطق - واس

دشن المتحف الوطني في الرياض اليوم، معرض الحرف اليدوية اليابانية الجميلة، خلال حفل أقيم بحضور نائب السفير الياباني لدى المملكة مي ياكي هيروفومي، ومدير عام المتحف الدكتور عبدالله الزهراني.
وأوضح هيروفومي أن المعرض يأتي تأكيدا على عمق العلاقة الثنائية بين المملكة واليابان وتحقيقا للتعاون بين البلدين في إطار رؤية المملكة 2030 ودولة اليايان، مقدما شكره لجميع من أسهم في إقامة هذا المعرض.
بعد ذلك تجول الحضور في المعرض، الذي ضم العديد من القطع والحرف اليدوية اليابانية، تنوعت مابين الأوعية الخشبية والحرف اليدوية للفنانين والحرف المحلية، إضافة إلى أعمال التطريز والصباغة والحياكة ونسج السلال والأواني والأدوات الفخارية.
يذكر أن المعرض تتواصل فعاليته حتى 28 من فبراير الجاري، على أن يكون متاحًا للجميع زيارة المعرض من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء، ماعدا يوم الجمعة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساء، ويوم الأحد من الثامنة صباحاً وحتى الثانية مساء.

روابط ذات صلة

غوارديولا يعلق على “رحيل ميسي عن برشلونة”

غوارديولا يعلق على “رحيل ميسي عن برشلونة”
الليرة التركية إلى أقل مستوى منذ مايو

الليرة التركية إلى أقل مستوى منذ مايو
الفيصلي يخطف الفوز من الشباب في ختام الجولة 17

الفيصلي يخطف الفوز من الشباب في ختام الجولة 17

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*