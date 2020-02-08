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الولايات المتحدة تنقل 18 طنا من الإمدادات الطبية للصين

الولايات المتحدة تنقل 18 طنا من الإمدادات الطبية للصين
http://almnatiq.net/?p=829463
المناطق - الرياض

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنه تم هذا الأسبوع نقل ما يقرب من 17.8 طنًا من الإمدادات الطبية المتبرع بها إلى الشعب الصيني، بما في ذلك الأقنعة وأجهزة التنفس وغيرها من المواد الحيوية.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها اليوم، استعداد الولايات المتحدة لإنفاق ما يصل إلى 100 مليون دولار من الأموال الموجودة لمساعدة الصين، وغيرها من البلدان المتأثرة سواء بشكل مباشر أو من خلال منظمات متعددة الأطراف، لاحتواء ومكافحة فيروس كورونا الجديد.

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