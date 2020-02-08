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91 أسرة منتجة تتسابق للفوز بجائزة مهرجان الكليجا

91 أسرة منتجة تتسابق للفوز بجائزة مهرجان الكليجا
http://almnatiq.net/?p=829466
المناطق - الرياض

دخلت 91 أسرة منتجة في تحد فيما بينها للفوز بجائزة مهرجان الكليجا الثاني عشر المقام حالياً في مدينة بريدة، الذي تنظمه غرفة القصيم.
وتتكون الجائزة من سبعة فروع متنوعة، في إعداد الكليجا ، والمنتجع الشعبي ، والحلا ، ومنتجات المخبوزات ، والمأكولات الحديثة ، والأسر المنتجة ، والمنتج المبتكر ، بمجموع جوائز قدرها 35 ألف ريال موزعة على عدد الفروع لتصبح 5 آلاف ريال لكل جائزة .
و تأتي الجائزة دعماً وتشجيعاً للأسر المشاركة، والتأكيد على حتمية دور القطاع الخاص في التنمية المجتمعية، حيث يشهد المهرجان مشاركة فاعلة بين القطاع الخاص والحكومي في سبيل تعزيز دور هذه الأسر في بناء المجتمع

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