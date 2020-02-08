تركيا تصر على موقفها: لن نسحب جنودنا من إدلب

تركيا تصر على موقفها: لن نسحب جنودنا من إدلب

قال مصدر أمني تركي، الجمعة، إن 3 مراكز مراقبة تركية توجد حاليا في مناطق سيطرة الحكومة السورية في إدلب، ولا تواجه أي مشاكل.

وأضاف المصدر أن المراكز الموجودة في إدلب، شمالي سوريا، مجهزة للدفاع، مضيفا أن تركيا “لن تسحب جنودها”.

وأشار إلى أن تركيا أوقفت الدوريات المشتركة مع روسيا شمالي سوريا، بسبب الظروف الجوية، نافيا أن يكون الأمر بسبب هجمات إدلب الأخيرة.

ويوم الخميس، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، باستهداف غارة جوية سورية مطار تفتناز في ريف إدلب الذي يضم نقطة عسكرية تركية.

وقال المرصد إن الغارة الجوية السورية جاءت بعد ساعات قليلة من تثبيت نقطة عسكرية تابعة لتركيا داخل المطار.