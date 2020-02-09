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كيف تحصل الزوجة «المهجورة» على «حساب المواطن»؟

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كيف تحصل الزوجة «المهجورة» على «حساب المواطن»؟

كيف تحصل الزوجة «المهجورة» على «حساب المواطن»؟
http://almnatiq.net/?p=829501
المناطق - الرياض

تفاعل برنامج «حساب المواطن» مع قضية مواطنة اشتكت من هجران زوجها لها وامتناعه عن دفع أي مبالغ لها، في حين أنها لا تمتلك أي إثبات، متسائلة عن إمكانية تسجيلها في البرنامج للحصول على الدعم المالي المخصص لها، حتى لا يتم تحويل مبلغ الدعم إلى زوجها.
وتجاوب البرنامج مع المواطنة مفيداً بأن المرأة المتزوجة «المهجورة» يمكنها التسجيل للاستفادة من دعم البرنامج، ولا يتطلب منها رفع مستندات في البوابة الإلكترونية، بل يجب عليها إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي للمستفيد الرئيسي والتابعين.

يذكر أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج مستفيداً رئيسياً في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها تابعاً مع رب الأسرة.

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