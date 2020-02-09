مكة: لا إلزام للمحلات بإلغاء مداخل العائلات

المناطق - الرياض

أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن قرار إلغاء مداخل العائلات في المطاعم والمقاهي أمر اختياري وليس إلزاميا. وقال المتحدث باسم الأمانة رائد سمرقند لـ«عكاظ»: «بناء على اللوائح والاشتراطات التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلغاء مدخل قسم العائلات فإنه قرار اختياري للمحل، ولا يوجد توجيه بإلزام أصحاب المنشآت بالتقيد بهذا الشرط».

وبحسب عكاظ، فإن القرار يعود لصاحب المطعم والمقهى دون تدخل الأمانة، التي أكدت لهم اختيارهم في توفير المداخل من عدمه، حسب رغبة العملاء دون إلزمهم بذلك.