الفضاء يرسل إشارات غامضة لمدة 16 يوما

المناطق - الرياض

تتبع علماء مصدر إشارات غامضة إلى الأرض من الفضاء، تأتي بشكل متكرر من أطراف مجرة أخرى، وذلك لمدة 16 يوما.

ذكرت الدراسة التي أجراءها علماء فلك أن مصدرا غامضا يقع في مجرة على بعد 500 مليون سنة ضوئية من الأرض ينبض على مدار 16 يوما مثل الساعة.

وتعتبر “الانفجارات الردايوية السريعة” FRBs واحدة من الألغاز الأكثر إثارة التي تواجه العلماء في السنوات الأخيرة. وتم رصد هذه الانفجارات القوية التي تم رصدها لأول مرة في عام 2007 من خلال مصادر حيوية، على الرغم من عدم معرفة طبيعتها.

تتبع العلماء مصدر إشارات راديو غامضة في الفضاء، والذى يصدر من مجرة قريبة، تحمل اسم FRB 180916، والتى تشبه مجرة درب التبانة، وتم الكشف أولا عن إشارة الراديو المتكررة بواسطة تلسكوب CHIME في عام 2018، وعلى الرغم من أكثر من عقد من البحث في هذه الأنواع من الإشارات، فإن علماء الفلك لم يستطيعوا حتى الآن فهم أسبابها، على الرغم من تمكنهم من اكتشاف مصدرها القريب نسبيا.

ووفق ما ذكره موقع voice تبعد مجرة FRB 180916 500 مليون سنة ضوئية عن الأرض، وهى أقرب بكثير من الإشارات التي تم تتبعها سابقا، فقد تم اكتشاف إشارات الراديو الغامضة القادمة على بعد مليارات السنين الضوئية من قبل، ولم يتم اكتشاف بهذا القرب من قبل.

وأشار المصدر إلى أن فريق البحث أبقى علامات تبويب على تكرار الانفجار بين سبتمبر 2018 وأكتوبر 2019 باستخدام تلسكوب الراديو CHIME في كولومبيا البريطانية. خلال تلك الفترة ، وتم تجميع رشقات نارية في فترة 4 أيام، ثم بدا أنها لمدة 12 يوما، لدورة إجمالية تبلغ نحو 16 يومًا. لم تنتج بعض الدورات أي رشقات مرئية ، ولكن تلك التي تمت مزامنتها جميعًا تصل إلى نفس الفواصل الزمنية البالغة 16 يومًا.

وقال فريق البحث في ورقة نشرت على خادم prprint preXiv في أواخر يناير: “نستنتج أن هذه هي أول دورية يتم اكتشافها من أي نوع في مصدر FRB”. “إن اكتشاف فترة زمنية مدتها 16.35 يوما في مصدر FRB مكرر هو دليل مهم على طبيعة هذا الكائن.”