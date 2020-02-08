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«الإعلام» تكشف حقيقة تعيين مستشار جديد للوزير

«الإعلام» تكشف حقيقة تعيين مستشار جديد للوزير
http://almnatiq.net/?p=829525
المناطق_الرياض

نفت وزارة الإعلام ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تعيين أحد موظفي الوزارة كمستشار جديد لوزير الإعلام.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبر حسابه في” تويتر”: “تؤكد وزارة الإعلام أنه لا صحة لما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول تعيين مستشار جديد لمعالي وزير الإعلام، وأن الموظف يعمل بالوزارة منذ نحو عام، وتم نقله مؤخرًا إلى مكتب التحول المؤسسي”.

وأكد أن الوزارة تجري حاليًا تحقيقاً حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من تغريدات منسوبه إليه، وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب بحقه في ضوء نتائج التحقيق.

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