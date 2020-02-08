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دعوى في كندا ضد إيران بالوكالة عن ضحايا الطائرة الأوكرانية

http://almnatiq.net/?p=829526
المناطق_وكالات

يسعى محاميان كنديان، سبق وأقاما دعوى قضائية ناجحة ضد إيران، إلى إعادة الكرة هذه المرة بالنيابة عن ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي أُسقطت فوق طهران الشهر الماضي، مطالبين بتعويض لا يقل عن 1.5 مليار دولار كندي (1.1 مليار دولار)

وأقيمت الدعوى ضد إيران والمرشد والحرس الثوري وجهات أخرى

وأقرت إيران بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بطريق الخطأ في الثامن من يناير/كانون الثاني، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا من بينهم 57 كنديا

والمدعي الرئيسي في القضية غير معروف، وتم تعريفه مبدئيا باسم جون دو، الذي يوصف بأنه قريب من الدرجة الأولى لأحد الضحايا ويدعى جاك دو

وجاء في صحيفة الدعوى أنه من الضروري حماية هوية جون دو بسبب احتمال “أن تتعرض أسرته الإيرانية للخطر أو الأذى من جانب النظام الإيراني”

وقالت صحيفة الدعوى أن إسقاط الطائرة “عمل إرهابي متعمد ومقصود”

وأحد المحاميين هو جوناه أرنولد ويشارك والده مارك أرنولد الذي ترافع في عدة دعاوى ضد إيران من بينها دعوى استئنافية في عام 2017 كانت سببا في الحجز لمصلحة المدعين على بعض الأرصدة الإيرانية

وكان الحكم الصادر في عام 2017 خاصا بدعوى أقامها ضحايا أمريكيون في تفجيرات وعمليات قتل وخطف قضت محاكم أمريكية بأن إيران مسؤولة عنها، لكن المدعين لم يتمكنوا من الحصول على مبلغ التعويض وهو 1.7 مليار دولار عبر أحكام في الولايات المتحدة

وقال أرنولد إنه من المرجح أن يستمر نظر الدعوى سنوات، ويمكن استئناف أي حكم يصدر فيها وتنفيذه في المستقبل

وقال جوناه أرنولد “أن يكون هناك صوت للأسر ومسعى لتعويضهم في المحاكم هذا هو الهدف الرئيسي”

وأضاف “عندما نصل إلى هناك ونكون بحاجة إلى البحث عن هذه الأرصدة، فهذا ما سنفعله”

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