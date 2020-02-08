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قرار بنزع ملكية قطعة أرضٍ بالرياض لصالح الشركة السعودية للكهرباء

قرار بنزع ملكية قطعة أرضٍ بالرياض لصالح الشركة السعودية للكهرباء
http://almnatiq.net/?p=829537
المناطق_الرياض

أصدر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قراراً بنزع ملكية قطعة أرض في حي المونسية بالرياض بمساحة 7395م2، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
وحسب موقع “أخبار 24″، جاء القرار بسبب تداخل قطعة الأرض مع خطوط كهربائية هوائية. ونص القرار على أن تتخذ الشركة الإجراءات النظامية في لجنتي وصف وحصر العقارات وتقدير التعويض، خلال 15 يوماً، على أن يصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.
وتبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ، وتدفع التعويضات لأصحابها بعد إخلاء العقار وتسليمه.

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