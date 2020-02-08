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سلطنة عمان تؤيد القيام بخفض أكبر لإنتاج النفط

سلطنة عمان تؤيد القيام بخفض أكبر لإنتاج النفط

أبرز المواد

سلطنة عمان تؤيد القيام بخفض أكبر لإنتاج النفط

سلطنة عمان تؤيد القيام بخفض أكبر لإنتاج النفط
http://almnatiq.net/?p=829539
المناطق_الرياض

قال محمد الرمحي وزير النفط بسلطنة عمان اليوم السبت إن بلاده تؤيد توصيات لجنة فنية لأوبك+ بإجراء خفض قصير وأكبر لإنتاج النفط حتى نهاية يونيو حزيران

وقال إن سلطنة عمان تؤيد توصيات اللجنة الفنية لأوبك+ من أجل التوصل لاتفاق محتمل لخفض قصير وأكبر للإنتاج حيث تقوم أوبك+ بخفض إنتاج النفط بشكل فوري حتى نهاية الربع الثاني في الوقت الذي نواصل فيه رصد تبعات فيروس كورونا على نمو الطلب على النفط

واقترحت يوم الخميس لجنة فنية تقدم المشورة لأوبك وحلفائها بقيادة روسيا وهو تجمع يعرف باسم أوبك+ خفضا مؤقتا يبلغ 600 ألف برميل يوميا حسبما قالت ثلاثة مصادر لرويترز

ويبحث المنتجون في أوبك+ حاليا ما إذا كان يجتمعون في وقت مبكر عن اجتماعهم المقرر في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس آذار

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