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الإمارات ترصد وتراقب “كورونا”.. تسجيل إصابتين جديدتين

الإمارات ترصد وتراقب “كورونا”.. تسجيل إصابتين جديدتين
http://almnatiq.net/?p=829554
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تشخيص حالتين جديدتين تم رصدهما من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض فيروس “كورونا” المستجد

ويرتفع بذلك عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في الإمارات إلى 7 حالات منذ ظهور الفيروس

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الحالة الصحية للمصابين الجدد، وهم من الجنسية الصينية والفلبينية، تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها بالدولة، مشددة على فاعلية نظام التبليغ الإلكتروني واستمرار المنشآت الصحية في التبليغ عن أي حالات اشتباه جديدة تظهر وفق دليل إجراءات الرصد والمراقبة التي تم تفعيلها في كافة المنشآت الصحية بالدولة لمراقبة أي عارض لأجل أي تدخل طبي للتعامل مع المرض

وقالت الوزارة إنها تعمل بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة أمن واستقرار المواطنين والمقيمين بالدولة

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