الدول والمناطق التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد

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قائمة بالدول والمناطق التي سجّلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجدّ منذ ظهوره لأول مرّة في مدينة ووهان في وسط شرق الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019

خارج الصين القاريّة، أصيب بالفيروس التنفّسي المميت أكثر من 300 شخص في نحو 30 بلداً

بلغ عدد المصابين بالفيروس في أنحاء الصين القاريّة 34 ألفا و546 شخصا في الصين القارية، توفي منهم 722 مصابا

معظم الوفيات سجلت في هوباي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها مدينة ووهان

وهذا العدد أكبر من الوفيات التي سجلت عند انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) وبلغ حوالى 650 في الصين القارية وهونغ كونغ في 2002-2003

توفي شخص في هونغ كونغ حيث سجلت 26 إصابة على الأقل

سجلت عشر إصابات في ماكاو

إصابة واحدة في التيبت

اليابان: 89 اصابة بينها 64 على متن السفينة السياحية دايموند برينسس التي تخضع لحجر صحي قبالة سواحل يوكوهاما. من جهة أخرى توفي ياباني يشتبه بأنه أصيب بالفيروس في ووهان

تم تأكيد إصابة واحدة على متن وستردام الباخرة السياحية الضخمة وهي في طريقها الى اليابان

كوريا الجنوبية: 24 إصابة

تايوان: 16 إصابة

كمبوديا: إصابة واحدة

الفيليبين: ثلاثة مصابين توفي أحدهم

فيتنام: 15 إصابة

ماليزيا: 15 إصابة

تايلاند: 25 إصابة

سنغافورة: 33 إصابة

الهند: ثلاث إصابات

نيبال: إصابة واحدة

سريلانكا: إصابة واحدة

15 إصابة

كندا: خمس إصابات إلى جانب كنديين اثنين على متن السفينة المتوقفة قبالة سواحل يوكوهاما

الولايات المتحدة:

12 إصابة وتوفي أميركي في ووهان

ألمانيا: 14 إصابة

فرنسا: 6 إصابات

إيطاليا: إصابتان

بلجيكا : إصابة واحدة

إسبانيا: إصابة واحدة

فنلندا: إصابة واحدة

السويد: إصابة واحدة

ثلاث إصابات

إصابتان

خمس إصابات