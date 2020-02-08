أمير الرياض يزور مستشفى عفيف العام

أمير الرياض يزور مستشفى عفيف العام

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أمير الرياض يزور مستشفى عفيف العام

أمير الرياض يزور مستشفى عفيف العام
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المناطق_الرياض

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مستشفى عفيف العام, وذلك أثناء جولته التفقدية التي قام بها أمس بالمحافظة, ضمن برنامج زيارات سموه لمحافظات المنطقة.
واطلع الأمير فيصل بن بندر على الخدمات الطبية المقدمة, والتقى بالمراجعين والمرضى, واستمع إلى احتياجاتهم وانطباعاتهم عن الرعاية والعلاج الطبي.

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