طريقة عمل الحقائب الذكية لنقل الأموال

طريقة عمل الحقائب الذكية لنقل الأموال

أبرز المواد
أمين الشرقية يوجه بإنشاء إدارة “حماية الشعب المرجانية ” و هاشم السهيمي مديرًا لها

أمين الشرقية يوجه بإنشاء إدارة “حماية الشعب المرجانية ” و هاشم السهيمي مديرًا لها

أبرز المواد
حقيقة بيع «طائرة الرئاسة» بجائزة «يانصيب» في المكسيك!

حقيقة بيع «طائرة الرئاسة» بجائزة «يانصيب» في المكسيك!

أبرز المواد
“الأرصاد” تنبّه الشرقية .. حالة تستمر ل 11 مساءً وتعم معظم المحافظات

“الأرصاد” تنبّه الشرقية .. حالة تستمر ل 11 مساءً وتعم معظم المحافظات

أبرز المواد

طريقة عمل الحقائب الذكية لنقل الأموال

طريقة عمل الحقائب الذكية لنقل الأموال
http://almnatiq.net/?p=829568
المناطق_الرياض

كشف خبراء أمنيون طريقة عمل الحقائب الذكية لنقل الأموال ، والتي اعتمدتها مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً ساما

وأوضحوا أن فكرة الحقيبة تعمل على أساس نفث الحبر الأمني على النقود حال تعرضها لحالات السرقة أو السطو أو تغيير مسار سيارة نقل الأموال ،يكون دليل على سرقة تلك الأموال ويمكن الوصول إلى السارق بمجرد محاولة تداوله للأوراق النقدية

كما توفر تلك الحقائب تقنية لإلتقاط الصور للشخص الذي يحاول عملية السرقة مما يسهل عمل الجهات الأمنية

وأكدوا أن الأموال لا تضيع ، إذ أن لكل ورقة نقدية رقم تسلسلي ، ويمكن للبنوك أن تطلب إعادة طبعها عبر أنظمة أمنية متخصصة

الجدير بالذكر أن ساما حذرت من تداول الأموال التي طالها الحبر الأمني وأكدت على أنها غير صالحها للتداول بالأسواق

روابط ذات صلة

أمين الشرقية يوجه بإنشاء إدارة “حماية الشعب المرجانية ” و هاشم السهيمي مديرًا لها

أمين الشرقية يوجه بإنشاء إدارة “حماية الشعب المرجانية ” و هاشم السهيمي مديرًا لها
حقيقة بيع «طائرة الرئاسة» بجائزة «يانصيب» في المكسيك!

حقيقة بيع «طائرة الرئاسة» بجائزة «يانصيب» في المكسيك!
“الأرصاد” تنبّه الشرقية .. حالة تستمر ل 11 مساءً وتعم معظم المحافظات

“الأرصاد” تنبّه الشرقية .. حالة تستمر ل 11 مساءً وتعم معظم المحافظات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*