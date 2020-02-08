الأمن العام يجهز 41 متسابقا و18 للصيانة في رالي حائل نيسان الدولي

يواصل فريق الأمن العام مشاركته في رالي حائل نيسان الدولي 2020 للسنة الثانية على التوالي بعد تأسيس الفريق قبل ما يزيد عن العام، وضم الفريق 41 متسابقا دخلوا غمار منافسات رالي حائل إضافة إلى 18 فني صيانة.

وأوضح المقدّم شاكر التويجري قائد فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية أن الفريق شارك في هذه النسخة ب41 متسابقا بين مركبات ودراجات نارية إضافة إلى 18 فني صيانة، كلهم سخروا إمكانياتهم وقدراتهم لخدمة فريق الأمن العام.

وأضاف التويجري: شاركنا برالي الرياض وعسير والقصيم والشرقية، وحققنا نتائج متميزة، وأحرز مشعل الصعيدي المركز الأول بفئة T2 في رالي حائل نيسان الدولي 2019م، وأحرز مطير الرمالي المركز الرابع بفئة T1، كما أنني حققت المركز الثاني بفئة T3 في نفس النسخة.

وقال التويجري: كان لنا مشاركة مميزة ايضاً في رالي عسير 2019 حيث حقق سفيان العمر المركز الأول بفئة T3، ومطير الرمالي المركز الثاني بفئة T1، وفي رالي الرياض حقق التويجري المركز الأول لفئة T3.

وعن فريق الصيانة التابع للأمن العام، أوضح التويجري أن فريق الصيانة يتدخل بشكل فوري عند تعطل أحد متسابقي الفريق، ويتم من خلال فريق الصيانة دعم متسابقي الفرق الأخرى، وأضاف التويجري: جهزنا مضيف يومي طوال أيام الرالي مفتوح للجميع سواءً متسابقين أو جماهير أو الإعلام في المواقف الرئيسية في فندق ملينيوم.

وعن خططهم المستقبلية، قال التويجري: الآن يتم تجهيز عدد 10 مركبات جديدة لفئتي T1 و T2 للمشاركة في راليات المملكة، ونأمل تحقيق مراكز متقدمة في كل رالي نشارك فيه.