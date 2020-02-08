أمانة الشرقية : حملات ميدانية لتعزيز الدور الرقابي .. ومصادرة 1526من بضائع البائعين المخالفين

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كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن ابرز جهود الإدارة العامة للأمن والسلامة في وكالة الخدمات خلال شهر جمادى الأول الماضي، والتي تهدف لتعزيز الدور الرقابي والحد من المخالفات .

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل في؛ أن الأمانة تواصل جهودها الرقابية التي تهدف لتعزيز الدور الرقابي من خلال تكثيف الزيارات الميدانية والجولات الرقابية في العديد من الأماكن .

وقال أن الإدارة العامة للأمن والسلامة في وكالة الخدمات ضبطت مؤخرًا العديد من المخالفات في الواجهة البحرية في الدمام، إذ تم ضبط عدد من الباعة الجائلين ومنع افتراش الطرقات، فيما تم رصد عدد من المتنزهين المخالفين الذين قاموا بمخالفات مثل إشعال النار لأغراض الشوي واستخدام الشيشة، إضافة الى أنه تم منع تأجير الدراجات الهوائية بطريقة غير نظامية .

ولفت الى أنه تم تحويل المخالفين لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم نتيجة عدم التجاوب في اتباع التحذيرات القانونية، موضحا أنه تم مصادرة 1526 قطعة من الألعاب واتلاف 308 كيس من الحلويات، وإعادة 25 طفل تائه وتسليمهم لذويهم.

وأشار الى أن الإدارة العامة للأمن والسلامة قامت بتوفير عدد أفراد أمن لتأمين حركة سوق الخضار المركزي في حاضرة الدمام على مدار الساعة، إضافة لتنظيم الحركة المرورية لتامين حركة المركبات وتسهيل دخول وخروج المتسوقين، من خلال تامين أفراد أمن و دوريات، ومساندة سوق الحراج بالدعم برجال أمن, يتم من خلالها متابعة مخالفي أنظمة البلدية .