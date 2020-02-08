تدشين مهرجان الشتاء بنادي صم الشرقية

دشن نادي الصم بالمنطقة الشرقية وبحضور مدير عام الهيئة العامة للرياضة حامد بن سعيد السريعي مساء أمس الأول مهرجان الشتاء المقام بمقر النادي بمدينة الدمام والذي يستمر لمدة شهر في مختلف المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية والترفيهية.

ورحب رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص بجميع المشاركين في هذا البرنامج الذي يستهدف جميع الأعمار مشيدا في ذات السياق بما يلقاه النادي من دعم ومساندة من الهيئة العامة للرياضةممثلا بمكتب المنطقة الشرقية وعلى رأسهم مدير عام المكتب حامد السريعي الذي يتشرف النادي ومنسوبيه بتدشين أول مهرجان ينظم خلال هذا العام .

واوضح الباحص بأن المهرجان يهدف إلى تفعيل دور النادي في تنمية المواهب للصم وضعاف السمع واستقطاب أكبر عدد من أصحاب الهمم وضعاف السمع وإعطاء المساحة الكافية للصم لإثبات مهاراتهم في مختلف الأنشطة وتحسين مستوى الخدمة التي يقدمها النادي لمنسوبي حيث يتضمن البرنامج العديد من المناشط اليومية في مختلف المجالات .

وابان الباحص بأن هذا المهرجان يعتبر الأول من نوعه ويأتي ضمن الخطة الإستراتيجية والمستقبلية لعام ١٤٤١_١٤٤٢ المعتمدة في رؤيتها على إحداث التغيير النوعي في أداء الصم تجاه تنمية المجتمع والتأكيد على تمكينهم وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة والبرامج المجتمعية حيث تتركز في ثلاثة عناصر هي المسؤولية الاجتماعية ومن ذلك النشاط الثقافي ويتمثل في الجانب الفني مثل الفن التشكيلي والزخرفة والتمثيل المسرحي والمسابقات المتنوعة وإنشاء وحدة التدريب على لغة الإشارة لاقامة الدورات التدريبية المختلفة و تنظيم المحاضرات التوعوية والتاهلية في جميع الجوانب التي تخدم الصم وترفع من مستوى الثقافة لديهم إلى جانب رفع مستوى التعامل مع التقنية الرقمية وتنمية المواهب في ذلك كذلك النشاط الاجتماعي ويتمثل في المشاركة في اسابيع الأصم العربي وعقد الشراكات مع مختلف القطاعات الخدمية و تنظيم البرامج الترفيهية المتنوعة واللقاءات الاجتماعية و تنظيم المهرجانات المتنوعة طيلة العام إلى جانب استحداث القسم النسائي بالنادي واعتماد برامجه المتنوعة خدمة للنساء الصم حيث سينطلق برنامجهم السبت القادم بفعالية الأسر المنتجة.

وأكد الباحص بأن هذه الخطة اتخذت من رؤية 2030 الوطنية هدفا محوريا والتي تعكس الغاية التي ستنقل المملكة بمشيئة الله تعالى إلى مصاف الدول في مختلف المجالات والمناحي ومن ذلك ما ستقدمه أندية الصم في هذا المضمار بحول

ورفع الباحص باسم منسوبي نادي الصم بالمنطقة الشرقية الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله لما يلقاه الصم من رعاية واهتمام وتأهيل وتوجيههم ليشقوا طريقهم في الحياة معتمدين على أنفسهم بعد الله سبحانه وتعالى في كسب العيش الكريم والمشاركة في بناء المجتمع واسعاد الآخرين مشيرا إلى أن المقومات الكثيرة والكبيرة التي يملكها النادي اليوم جاءت بتوفيق الله تعالى ثم بدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للنادي الذي يسعى دوما لتحقيق النادي أهدافه المحورية وتلبية متطلبات الصم بجميع فئاتهم كما أن لجهود صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية دور كبير في بلوغ النادي مقاصده الجوهرية في أن يكون المتنفس الحقيقي لجملة المواهب والابداعات التي يتميز بها الصم وكذلك شريحة المجتمع عامة حيث يفتح النادي أبوابه للجميع بمختلف الفئات العمرية يلتقون فيه ليمارسوا هواياتهم المحببة وتقدم لهم البرامج والفعاليات الملائمة لقدراتهم وهو فرصة ثمينة لتنمية المهارات بهدف السعي لخدمة المجتمع وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الذي يولي النادي اهتمامه ودعمه المباشر وذلك من خلال الاتحاد السعودي لرياضة الصم الذي يسهم في فتح آفاق واسعة للصم وأندية المملكة للدخول في المنافسات الرياضية ومختلف الأنشطة مما سيؤدي ذلك إلى رفع مستوى النادي وتحقيق أهدافه إلى جانب دعم ومساندة مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية وعلى رأسهم مدير عام المكتب حامد السريعي حيث يجد النادي ومنسوبيه التعاون والمساندة من الجميع لتفعيل برامجه ورفع مستواه وتسخير كافة الإمكانات لتحقيق أهدافه.

وفي نهاية الحفل كرم مدير عام الهيئة العامة للرياضة حامد السريعي الفائزين في بطولة ألعاب القوى والذين حصلوا على المركز الأول على مستوى المملكة .