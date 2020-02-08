الأهالي يحتفون برالي حائل على طريقتهم الخاصة

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يشهد مسار رالي حائل نيسان الدولي 2020 الذي انطلقت أولى مراحله الثلاثاء الماضي تنافسا خارج مضمار السباق في مراحله الأربعة بين الأهالي لاختيار موقع مناسب لتقديم الضيافة للمشاركين بالسباق والجماهير التي تحضر لمتابعته على المسار، ويقدم الأهالي الذين نصبوا مخيماتهم في محافظة بقعاء ومركز قناء وبالقرب من جبل ضبع ولائما يدعون لها كل من كان بالقرب منهم.

وأوضح عواد خضير الرمالي يسكن بالقرب من مسار أحد جولات رالي حائل الدولي على طريق حائل جبه بأنه كل عام يقوم بعمل ترتيبات خاصة لضيوف الرالي والمشاركين ويجهز مقرا للضيافة خاصة ويعد ولائم للزوار، احتفاء واستقبالا لضيوف الرالي والمنطقة، لافتا إلى أن هذه المبادرات ليست قاصرة على أشخاص بعينهم، وإنما تشمل جميع أبناء المنطقة ويتنافس الأهالي على ابتكار طرق مميزة للاحتفال واستقبال الضيوف، وتجديد مظاهر الاحتفال بهذا الكرنفال الدولي، مشددا على أن التفاعل من قبل المواطنين هو النجاح الحقيقي للرالي، والحفاظ عليه وديمومة نجاحه، مؤكدا على أن مخيمات الضيافة قائمة منذ أول نسخة للرالي عام 2006م وإلى الآن.