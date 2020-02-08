رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب يناقش نتائج قياس التحصيل لخريجي الجامعات

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ناقش معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان نتائج قياس تحصيل خريجي الجامعات السعودية في الاختبارات المعيارية وذلك ضمن جدول أعمال “لقاء قيادات الجامعات” المقام في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن صباح اليوم السبت ٨ فبراير ٢٠٢٠م بمدينة الرياض، بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومدراء ووكلاء الجامعات الحكومية والأهلية.

وتحدث معالي د. زمان خلال اللقاء عن نتائج خريجي الجامعات في الاختبارات المهنية ومخرجات التعلم، ونتائج طلاب الجامعات السعودية في كل من اختبارات كفايات المعلمين لعام 1440هـ، واختبارات مخرجات التعليم العالي، واختبارات القدرة المعرفية، واختبارات قدرات الجامعيين.

ولفت رئيس الهيئة في مشاركته إلى توضيح أعداد المتقدمين لاختبار كفايات المعلمين لعام 1440هـ حسب الجامعة، وعدد التخصصات التي تقدم لها طلاب كل جامعة من الجامعات الحكومية، ومستويات الجامعات المحلية في كل من التخصصات العلمية والأدبية في هذا الاختبار.

واستعرض معاليه الجوانب التي يقيسها اختبار مخرجات التعليم العالي والتي تتضمن شقين الأول: المخرجات العامة وهي: المهارات التفاعلية، والمهارات الشخصية، ومهارات معالجة البيانات، ومهارات التواصل، والمهارات التقنية، والمهارات التحليلية، أما الثاني فيشمل المخرجات التخصصية وهي: الهندسية والإنسانية والإدارية والاجتماعية، إضافةً إلى التخصصات التي يغطيها هذا الاختبار.

بعد ذلك أشار د. زمان إلى المهارات العشرة المستهدفة في اختبار مخرجات التعليم العالي للعام الحالي وهي: الحصول على المعلومات وتقسيمها، استخدام الحاسوب لمعالجة البيانات، حل المشكلات، التفكير الناقد، القيادة، حل النزاعات، مهارات الحساب والرياضيات، واتخاذ القرارات، وإدارة الوقت، والمسؤولية، كما أوضح عدد التخصصات التي تقدم لها طلاب كل جامعة من الجامعات الحكومية في هذا الاختبار، ومتوسطات الأداء حسب الجامعة إلى جانب توزيع المختبرين في كل مهارة من المهارات الأساسية حسب مستوى الأداء، وقدم معاليه تعريفًا باختبار القدرة المعرفية تضمن القدرات الرئيسية التي يقيسها هذا الاختبار، والجهات التي تتطلبه، ومتوسط أداء المتقدمين له بحسب الجامعة.

واختتم د. زمان مشاركته في لقاء قيادات الجامعات بالحديث عن اختبار قدرات الجامعيين وبيان الهدف منه والفئة المستهدفة به، كما استعرض متوسط الأداء حسب نوع الجامعة حكومية أم أهلية.

الجدير بالذكر أن مشاركة معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب تأتي ضمن خطة الهيئة لتعزيز ثقافة الجودة، والحرص على نشرها، وتلمس العوامل التي تسهم في تحقيقها، والاستفادة من مخرجاتها وتوصياتها، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والأكاديمية، بما يسهم في تعزيز وتطوير أداء التعليم الجامعي ورفع مستوى مخرجاته بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.