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الإمارات تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا

الإمارات تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=829624
المناطق - متابعات
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، السبت، عن ارتفاع حالات المصابين بفيروس كورونا تشخيص ‌‎حالتين جديدتين تم رصدهما من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض فيروس كورونا المستجد.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، يرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المكتشفة في دولة الإمارات إلى سبع حالات منذ ظهور الفيروس المستجد.
وأكدت وزارة الصحة الإماراتية في بيان لها أن “الحالة الصحية للمصابين الجدد وهم من الجنسية الصينية والفلبينية تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها بالدولة”.
وشددت الوزارة على فعالية نظام التبليغ الإلكتروني، واستمرار المنشآت الصحية في التبليغ عن أي حالات اشتباه جديدة تظهر وفق دليل إجراءات الرصد والمراقبة التي تم تفعيلها في كافة المنشآت الصحية بالدولة، لمراقبة أي عارض لأجل أي تدخل طبي للتعامل مع المرض.. وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

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