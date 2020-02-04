احدث الأخبار

هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تشارك في المنتدى الحضري العالمي في أبو ظبي
منطقة المدينة المنورة
 الإمارات تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا
أبرز المواد
 إيران ترزح تحت العقوبات.. وخامنئي يقر بالوجع
أبرز المواد
 رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب يناقش نتائج قياس التحصيل لخريجي الجامعات
أبرز المواد
 فيديو بيلوسي يغضب الديمقراطيين.. ومطالبات بسحبه
أبرز المواد
 المحاكم وكتابات العدل تنفذ 170 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي
أبرز المواد
 “قمر الثلج” .. حدثا فلكيا مثيرا خلال الساعات الأولى من صباح غد الأحد
أبرز المواد
 مشروع الإصلاح السعودي يستبق تحذيراً دولياً لمستقبل اقتصادات الخليج
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم والتدريب تناقش ضرورة اعتماد برامج كليات الطب السعودية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية : حملات ميدانية لتعزيز الدور الرقابي .. ومصادرة 1526من بضائع البائعين المخالفين
المنطقة الشرقية
 الأهالي يحتفون برالي حائل على طريقتهم الخاصة
منطقة حائل
 تدشين مهرجان الشتاء بنادي صم الشرقية
المنطقة الشرقية
هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تشارك في المنتدى الحضري العالمي في أبو ظبي

هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تشارك في المنتدى الحضري العالمي في أبو ظبي

منطقة المدينة المنورة
الإمارات تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا

الإمارات تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا

أبرز المواد
إيران ترزح تحت العقوبات.. وخامنئي يقر بالوجع

إيران ترزح تحت العقوبات.. وخامنئي يقر بالوجع

أبرز المواد
رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب يناقش نتائج قياس التحصيل لخريجي الجامعات

رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب يناقش نتائج قياس التحصيل لخريجي الجامعات

أبرز المواد

المسؤولين في 168 دولة سيناقشون 6 محاور تنموية حضرية..

هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تشارك في المنتدى الحضري العالمي في أبو ظبي

هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تشارك في المنتدى الحضري العالمي في أبو ظبي
http://almnatiq.net/?p=829627
المناطق - المدينة المنورة
تشارك هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في المنتدى الحضري العالمي العاشر (WUF10) والمقام في أبو ظبي خلال الفترة 8 – 13 فبراير 2019م، وذلك بمشاركة 168 دولة والذي ينظمه ويعقده برنامج الأمم المتحدة للمدن.
حيث تعد منطقة المدينة المنورة نموذجاً ناجحاً لإضفاء الطابع الإنساني على المدن وستعرض التجربة الثرية للمدينة ضمن حوارات وأجندة التجمع الدولي الأول حول القضايا الحضرية والذي ينعقد بعنوان ( مدن الفرص .. ربط الثقافة والابتكار )، وتتطلع الهيئة من خلال هذا التجمع للتعرف على طرقٍ جديدة للعمل مع المجتمعات المحلية من خلال تحسين النهج المبتكر في التجديد الحضري، لتطبيقها على المدينة المنورة.
ويشار إلى أن الهيئة ستركز في طرح تجربة المدينة المنورة على التأثير الحضري والاجتماعي والاقتصادي وإعادة التأهيل البيئي في مشاريعها، وسيتم استعراض بعض المشروعات المنجزة والهادفة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وزوار المنطقة، ويتكون النموذج المبتكر الخاص بالمدينة المنورة والذي سيتم استعراضه في المنتدى عدداً من المبادرات التنموية والمستدامة والتي قام خبراء ومختصون في الهيئة بدراستها وتنفيذها على أرض الواقع لتمكين السكان في المنطقة من تحسين نوعية حياتهم وإعادة هيكلة الأماكن العامة وجعلها صديقة لهم.
هذا ويعتبر المنتدى الحضري العالمي (WUF10) والذي دشن أعماله الاسبوع الحالي بأطلاق 16 اجتماع كطاولة مستديرة لأصحاب التخصص من القادة وأصحاب القرار الرئيسيين والمهنيين وقادة الفكر والوزراء ورؤساء البلديات والنساء والشباب والعديد من الدوائر لتحديد الأولويات والالتزامات تجاه التنمية الحضرية المستدامة، خاصة أن 55 % من سكان العالم يقيمون في المناطق الحضرية ومع ازدياد عدم تجانس المدن فان للتنوع الثقافي اثاراً مهمة على كيفية تخطيط المناطق الحضرية واداراتها.
أنتهى ..
نبذة عن هيئة تطوير المدينة المنورة :
صـدر قـرار مجلـس الـوزراء رقـم  (475) وتاريـخ ( السابع من شهر رمضان لعام ١٤٣٩ هـ ) القاضي بتنظيـم هيئـات تطويـر المناطـق والمـدن وتوحيـد لوائحهـا الماليـة والإدارية، وجرى تعديـل أسـم هيئـة تطويـر المدينـة المنـورة إلى هيئـة تطويـر منطقـة المدينـة المنـورة ومن مهامها رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة و تنميتها وأعداد الخطــط والدراســات والمخططــات الاســتراتيجية الشــاملة للمنطقــة، وبرامجهــا التنفيذيـة وإقرارها والإشراف المبــاشر عــلى تخطيــط البرامــج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها.
وترتبط الهيئة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ويعتبر مجلس الهيئة هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة ويرأسها  أمير المنطقة وبالإضافة إلى تسعة عشر عضواَ من حملة المرتبة الخامسة عشر فأعلى أو ما يعادلها, ويعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة كحد ادنى، وتسعى الهيئة في مشاريعها لجعل المدينة المنورة نموذجاً يحتذى به لتطوير المدن الإسلامية المعاصرة.

روابط ذات صلة

نائب أمير المدينة يفتتح مقر جمعية ” توافق” للإصلاح الأسري

نائب أمير المدينة يفتتح مقر جمعية ” توافق” للإصلاح الأسري
أمير المدينة : جمعية البر تُعد داعماً ومحركاً للتنمية بالمنطقة

أمير المدينة : جمعية البر تُعد داعماً ومحركاً للتنمية بالمنطقة
الأرصاد تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

الأرصاد تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*