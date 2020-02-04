هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تشارك في المنتدى الحضري العالمي في أبو ظبي

المناطق - المدينة المنورة

تشارك هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في المنتدى الحضري العالمي العاشر (WUF10) والمقام في أبو ظبي خلال الفترة 8 – 13 فبراير 2019م، وذلك بمشاركة 168 دولة والذي ينظمه ويعقده برنامج الأمم المتحدة للمدن.

حيث تعد منطقة المدينة المنورة نموذجاً ناجحاً لإضفاء الطابع الإنساني على المدن وستعرض التجربة الثرية للمدينة ضمن حوارات وأجندة التجمع الدولي الأول حول القضايا الحضرية والذي ينعقد بعنوان ( مدن الفرص .. ربط الثقافة والابتكار )، وتتطلع الهيئة من خلال هذا التجمع للتعرف على طرقٍ جديدة للعمل مع المجتمعات المحلية من خلال تحسين النهج المبتكر في التجديد الحضري، لتطبيقها على المدينة المنورة.

ويشار إلى أن الهيئة ستركز في طرح تجربة المدينة المنورة على التأثير الحضري والاجتماعي والاقتصادي وإعادة التأهيل البيئي في مشاريعها، وسيتم استعراض بعض المشروعات المنجزة والهادفة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وزوار المنطقة، ويتكون النموذج المبتكر الخاص بالمدينة المنورة والذي سيتم استعراضه في المنتدى عدداً من المبادرات التنموية والمستدامة والتي قام خبراء ومختصون في الهيئة بدراستها وتنفيذها على أرض الواقع لتمكين السكان في المنطقة من تحسين نوعية حياتهم وإعادة هيكلة الأماكن العامة وجعلها صديقة لهم.

هذا ويعتبر المنتدى الحضري العالمي (WUF10) والذي دشن أعماله الاسبوع الحالي بأطلاق 16 اجتماع كطاولة مستديرة لأصحاب التخصص من القادة وأصحاب القرار الرئيسيين والمهنيين وقادة الفكر والوزراء ورؤساء البلديات والنساء والشباب والعديد من الدوائر لتحديد الأولويات والالتزامات تجاه التنمية الحضرية المستدامة، خاصة أن 55 % من سكان العالم يقيمون في المناطق الحضرية ومع ازدياد عدم تجانس المدن فان للتنوع الثقافي اثاراً مهمة على كيفية تخطيط المناطق الحضرية واداراتها.

أنتهى ..

نبذة عن هيئة تطوير المدينة المنورة :

صـدر قـرار مجلـس الـوزراء رقـم (475) وتاريـخ ( السابع من شهر رمضان لعام ١٤٣٩ هـ ) القاضي بتنظيـم هيئـات تطويـر المناطـق والمـدن وتوحيـد لوائحهـا الماليـة والإدارية، وجرى تعديـل أسـم هيئـة تطويـر المدينـة المنـورة إلى هيئـة تطويـر منطقـة المدينـة المنـورة ومن مهامها رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة و تنميتها وأعداد الخطــط والدراســات والمخططــات الاســتراتيجية الشــاملة للمنطقــة، وبرامجهــا التنفيذيـة وإقرارها والإشراف المبــاشر عــلى تخطيــط البرامــج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها.

وترتبط الهيئة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ويعتبر مجلس الهيئة هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة ويرأسها أمير المنطقة وبالإضافة إلى تسعة عشر عضواَ من حملة المرتبة الخامسة عشر فأعلى أو ما يعادلها, ويعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة كحد ادنى، وتسعى الهيئة في مشاريعها لجعل المدينة المنورة نموذجاً يحتذى به لتطوير المدن الإسلامية المعاصرة.