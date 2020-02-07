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فعاليات “حصن المجاردة” تسجل بصمة مختلفة في “شتانا غير”

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فعاليات “حصن المجاردة” تسجل بصمة مختلفة في “شتانا غير”

فعاليات “حصن المجاردة” تسجل بصمة مختلفة في “شتانا غير”
http://almnatiq.net/?p=829630
المناطق - المجاردة
بحضور محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح أقيم مساء أمس الجمعة الموافق ١٤٤١/٦/١٣هـ برنامج وسباق حصن المجاردة ضمن فعاليات شتانا غير وقد شهد البرنامج حضور جماهيري كثيف وغبر مسبوق وقد انطلق السباق بتقديم الإعلامي أحمد الشهري الذي استهل البرنامج بالترحيب بالحضور وقدم الشكر لمحافظ المجاردة على هذه الفكرة وأعلن مفاجأة البرنامج وهي السحب على جائزة (سيارة) للحضور والمشاركين ثم استأذن محافظ المجاردة في بدأ السباق وإعلان إشارة الانطلاق من معلق السباق محمد الشيخي وقد انطلق المهاجمون بكل حماس ليمروا بسبع مراحل كانت مفعمةً بالمتعة والتشويق والإثارة وكذلك العثرات ليختتم السباق بانتصار فريق المهاجمين وحصولهم على جائزة نقدية عبارة عن (١٥٠٠٠ريال)  وإسقاط إمبراطور الحصن من عرشه وهو الفنان عبدالله عسيري ومساعده النجم (أبوحمدان) ليحتفل قائد المهاجمين النجم (رداد) مع فريقه باقتحام الحصن كما تم السحب على السيارة وحصل عليها من الجماهير إبراهيم القرني .
الجدير بالذكر أن خلف هذا العمل فريق من الشباب والشابات تجاوز ( ٢٠٠ مشارك) كما شارك ضمن فريق العمل ومع المدافعين مجموعة من ذوي الهمم من فريق قادرون بالمجاردة وقد بلغ عدد المسجلين في سباق حصن المجاردة للمشاركة
(٥١٩ مشارك) منهم عدد كبير من خارج المحافظة ومن مشاهير السوشال الميديا كما كان من ضمن المشاركين من تجاوز السبعين عام.
وقد شهد حصن المجاردة ردة فعل مميزة من الشباب الذين ذكروا أن مثل هذه البرامج النوعية هي ماينشدونه وقد وصل هاشتاق #حصن_المجاردة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر  للترند والذي تفاعل الجميع معه.

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