صم الأردن يشيدون بالمبادرات المجتمعية بنادي الشرقية للصم

أشاد وفد جمعية الحياة للصم بمملكة الأردن بالدور المجتمعي الذي يقدمه نادي الصم بالمنطقة الشرقية في مختلف المجالات وقدرتهم في الوصول للمجتمع والمساهمة معه في البناء والتطوير كونهم جزء من مرحلة التنمية التي تعيشها المملكة .

وأشار رئيس جمعية الحياة للصم بمملكة الأردن يوسف المدهون إلى أن منهجيةالمبادرات المجتمعية و التطويرية التي يعمل عليها النادي نجحت في تفعيل دور الأصم داخل مجتمعه عبر سلسلة البرامج التي كان لها أثر فاعل ومؤثر في مستوى أداء الأصم وقدرته على تقديم فكرته بشكل إيجابي ومحفز .

ورحب رئيس نادي المنطقة الشرقية للصم سعيد الباحص بالأشقاء الصم من مملكة الاردن مبديا واعضاء النادي سعادته بهذه الزيارة التي خصها الوفد للالتقاء بالاعضاء وتنظيم برنامج عمل تخلله عرض العديد من الفعاليات والأنشطة والزيارات المتنوعة حيث استعرض في اللقاء سلسلة المشاركات المتعددة للنادي ومنسوبيه سواء للرجال والنساء مجملها يتعلق بالدور الفعلي الذي قدمه الأصم للمجتمع ومن ذلك ما يقدمه النادي في المنطقة الشرقية من برامج تخدم الرؤية الوطنية 2030 إلى جانب تفعيل الملتقيات والمشاركات في مختلف المناشط المتنوعة التي تتحدث عن واقع الأصم في الوطن العربي خاصة الخليجي منه وكذلك عرض ما تضمنه مهرجان الشتاء ٢٠٢٠ الذي يقام هذه الأيام بالنادي ويستمر لمدة شهر .

وكشف الباحص خلال ساعة حوار مع اعضاء الوفد عن جملة أهداف يقوم نادي الصم بالعمل على تحقيقها يأتي في مقدمتها غرس روح العطاء والعمل وتحقيق مفهوم المواطنة والاعتزاز بديننا الاسلامي والتقيد بتعاليمه وتحقيق الثقة بالنفس لدى الأصم لإشراكه في المجتمع بصورة مختلفة وإظهاره عضوا فاعلا وتسليط الضوء على دور الاصم في المجتمع وخلق الألفة بينه وبين أفراد المجتمع إيمانا بأحقية الأصم في المشاركة بالنهوض بالوطن إلى جانب توفير جميع الامكانات المتاحة لتعليم الاصم وإعداده لحياة كريمة وإثراء المعلومات الثقافية لدى الاصم عن طريق اللقاءات والمسابقات والمهرجانات واكتشاف المواهب الرياضية لديهم وذلك عن طريق المساهمة والمشاركة في الرياضة السعودية المختلفة سواء محليا أو عربيا أو عالميا إلى جانب إقامة الدورات المختلفة لإثراء الجانب العلمي لدى الأصم وإقامة دورات في لغة الإشارة لأفراد المجتمع من المتحدثين لتحقيق التواصل مع الأصم وإشراكه في الإشراف على الأنشطة واكسابهم خبرات القيادات الناجحة .

وأضاف الباحص بأن زيارة الوفد للنادي كانت فرصة ثمينة لعرض تجارب الصم في المملكة واطلاع جميع الأندية على طبيعة الأدوار المقدمة وهي امتداد فعلي لسلسة الأنشطة التي يقدمها النادي طيلة العام تتمثل في الجانب الثقافي كنشاط المكتبة العامة تعزيزا للبحث والقراءة الحرة والإطلاع والمكتبة المرئية والمسموعة والفن التشكيلي والرسم الجمالي والزخرفة والتمثيل المسرحي والمسابقات الوصفية والمشاركة في الندوات والدورات المختلفة مثل لغة الإشارة . إلى جانب أنشطة علمية مثل المحاضرات العلمية والدينية والدروس والمسابقات ومسابقة حفظ القرآن الكريم وحفظ السنة النبوية الشريفة كما يهتم النادي بالفعاليات الاجتماعية كالبحث الاجتماعي والرحلات العلمية والترفيهية .