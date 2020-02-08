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اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ للنسخة اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻟﻠﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮبية الأصيل

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ للنسخة اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻟﻠﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮبية الأصيل
http://almnatiq.net/?p=829656
الدمام - منال الدوسري
ﺗﺤﺖ رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﻣﯿﺮ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻧﺎﯾﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ آل ﺳﻌﻮد أﻣﯿﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ يقام ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻟﻠﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﺻﯿﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻋﻠﻰ ﺷﻮاﻃﺊ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺪﻣﺎم )اﻟﻤﺎرﯾﻨﺎ( ابتداءً ﻣﻦ 19 ﻓﺒﺮاﯾﺮ 2020م، ﻟﯿﺘﺠﺪد اﻟﻠﻘﺎء ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻌﺸﺎق الخيل اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷﺻﯿﻞ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺘﯿﻦ دوﻟﯿﺘﯿﻦ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮعة في شاطئ كحيلة اﻟﺘﻲ ﺻﻤﻤﺖ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻬﻮﯾﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ اﻟﺨﻼبة ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺪﻣﺎم ﺑﺴﺤﺮ ﺟﻤﺎل اﻟﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮبي وﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑﻪ ﻛﺄرث ﺣﻀﺎري ﻣﻤﺘﺪ ﻋﺒﺮ ﺛﻨﺎﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺨﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ.
يتخلل اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن بطولتين دوﻟﯿﺘﯿﻦ ﻟﺠﻤﺎل اﻟﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، كأس اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﻠﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮبية اﻟﻤﺼﺮية وﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺸﺮقية ﻟﻠﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮبية اﻻصيلة، ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻟﻠﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﺻﯿﻠﺔ ووﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ منظمة اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮبية )اﻻﯾﻜﺎﻫﻮ( اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ وﺳﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻄﻮﻻت ﺟﻤﺎل اﻟﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ دولياً. كما يفخر المهرجان برفع ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ دوﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ (C) اﻟﻰ اﻟﻔﺌﺔ (B) للسنة الثانية على التوالي.
وﯾﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺑﺎﻗﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﺮﻓﯿﻬﯿﺔ في شاطئ كحيلة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ المبدعين واﻟﻔﻨﺎﻧﯿﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ ﻟﻌﺮض أعمالهم اﻟﻔﺮﯾﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ.
ﯾﻬﺪف اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن إﻟﻰ تنظيم فعاليات ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ رؤﯾﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 بدعم ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮبي الأصيل، واﻻﺣﺘﻔﺎء بالمكانة العريقة للخيل اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﻠﻬﺎ ﺑﺎلمملكة اﻟﻌﺮبية اﻟﺴﻌﻮدية، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺎرﻃﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى المحلي واﻟﺪوﻟﻲ.

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