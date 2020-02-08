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الجيش اليمني يسقط درون حوثية بصعدة.. “مصنوعة في إيران”

الجيش اليمني يسقط درون حوثية بصعدة.. “مصنوعة في إيران”
http://almnatiq.net/?p=829662
المناطق - وكالات

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، السبت، طائرة مسيرة “درون” حوثية في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة تبين أنها صناعة إيرانية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية.

وقال قائد لواء حرب واحد العميد محمد الغنيمي “إن الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة للميليشيات الحوثية حاولت الاقتراب من مناطق سيطرة الجيش الوطني في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة”.

كما أضاف “رصدت أجهزة الاستطلاع تحليق طائرة مسيرة تحاول مهاجمة المواقع التي تتمركز فيها قوات الجيش الوطني، وتم إبلاغ الدفاعات الأرضية للجيش الوطني للتعامل معها وإسقاطها”، مشيرا إلى أنه “بعد تجميع أجزائها تبين أنها صناعة إيرانية”.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، أفاد أن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

وقال التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن والمفترض أن يُنشر قريباً إنه “بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة التي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية”.

وكثفت ميليشيات الحوثي، مؤخرا، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن. وإن “قاصف” أو “المهاجم” متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.

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