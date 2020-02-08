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“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

منطقة تبوك

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=829665
المناطق - تبوك

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء, مبينة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

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