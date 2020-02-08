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“جستر” تبوك تنظم برنامجاً بعنوان “التأخر اللغوي”

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“جستر” تبوك تنظم برنامجاً بعنوان “التأخر اللغوي”

“جستر” تبوك تنظم برنامجاً بعنوان “التأخر اللغوي”
http://almnatiq.net/?p=829668
المناطق - تبوك
تنظم الجمعية السعودية للتربية الخاصة “جستر” بمنطقة تبوك يوم الثلاثاء القادم برنامجاً بعنوان “التأخر اللغوي” وذلك بمقر الجمعية في مدينة تبوك.
وأوضحت الجمعية أن البرنامج يأتي ضمن الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الجمعية للإسهام في توعية المجتمع بأساليب التعامل مع هذه الفئة ورفع مستوى الوعي لدى أمهات ذوي الإعاقة مشيرةً إلى أن البرنامج سوف يناقش مراحل تطور اللغة والكلام لدى الأطفال وأبرز علامات التأخر اللغوي بالإضافة إلى تقديم استشارات في تنمية مهارات اللغة والكلام لدى الأطفال واستثمار مواقف الحياة اليومية في تنمية إدراكهم.
ووجهت الجمعية الدعوة للمهتمين وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حضور هذا البرنامج والاستفادة مما يطرح فيه من معلومات تفيد في تطوير أساليب التعامل مع هذه الفئة.

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