نائب رئيس “فيا”: رالي حائل سيعود للعالمية في 2021 المركز الإعلامي

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كشف زياد جاموس نائب رئيس لجنة راليات الكروس كانتري في الاتحاد الدولي للسيارات والدراجات النارية “فيا” مدير بطولة رالي حائل في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن اجتماع عقد قبل يومين عبر اتصال مع الاتحاد الدولي للسيارات والدرجات النارية “فيا” لإعادة رالي حائل إلى الروزنامة العالمية العام المقبل 2021م، وأضاف: ولأهمية رالي حائل قد يكون توقيت الرالي قبل رالي دكار2021م بهدف مشاركة أكبر عدد ممكن من المتسابقين، وستشاهدون رالي مختلفا، مشيرا إلى رغبة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بمشاركة أكبر عدد من الفرق سواء في السيارات أو الدراجات النارية، وقال: سيشارك في رالي حائل 2021م عدد من أبطال السعودية بدعم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وقال زياد جاموس: كانت حاضرا منذ بداية رالي حائل عام 2006م ورغم نقص الخدمات الفندقية، وقلة خبرة بعض العاملين في الرالي آنذاك إلا أنني تأكدت من نجاح رالي حائل بسبب شعور الأهالي بالمنطقة، وحالة الطموح والعطاء المستمر، فحائل كلها تتكلم رالي وقت رالي حائل، ولم يتوقف النجاح والحماس منذ 15 عاما، فالمهتمين برالي حائل عملوا على أنفسهم لأن أسمى أهدافهم هو النجاح، فالرالي يتطور من عام إلى آخر والفعاليات والجهات المشاركة تتطور وتكتسب خبرة من خلال كل رالي.

وأشار مدير رياضة السيارات في الاتحاد السعودي إلى أن رالي حائل أصبح فلسفة رياضية وليس حدث رياضي بالنسبة لحائل، فهو يختلف عن أي رالي آخر في المملكة؛ لتوفر التضاريس المتنوعة وكثرة الجماهير من كبار أو صغار، وكذلك تفاعل إعلامي تمرس على بطولات الراليات.

ونوه زياد جاموس باهتمام أمير المنطقة وسمو نائبه اللذان كانا هدفهم من البدايات حتى الآن هو التطوير المستمر والصعود برالي حائل للعالمية، بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية والجهات الحكومية المتنوعة كالهلال الأحمر السعودي والدفاع المدني.

وبارك زياد جاموس مدير رياضة السيارات في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية نجاح رالي حائل نيسان 2020 دون حدوث أي مشاكل في مراحل السباق وتعاون المتسابقين مع اللجنة الفنية، وبتظافر كافة الجهود الحكومية مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

واختتم عندما حضرنا في عام 2006 لمنطقة حائل كان لا يوجد عدد كاف من الفنادق، فكنا نسكن في الخيام في الصحراء والشقق المفروشة عكس ما نراه اليوم تطور كبير ونهضة عظيمة للمنطقة من كافة الجوانب الاقتصادية والرياضية وقال: وذلك كله بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله.