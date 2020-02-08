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انطلاق فعاليات معسكر طويق للناشئين بتبوك غداً

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منطقة تبوك

جامعة تبوك تعلن موعد التقديم في برامج الدراسات العليا

جامعة تبوك تعلن موعد التقديم في برامج الدراسات العليا
http://almnatiq.net/?p=829682
المناطق - تبوك
أعلنت جامعة تبوك ممثلة في عمادة الدراسات العليا اليوم عن موعد فتح باب التقديم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الاعتيادي والمدفوع للعام الجامعي 1442هـ  ابتداءً من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم الخميس 26 من الشهر الحالي الهجري.
وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور احمد المسعودي أن برامج الماجستير الاعتيادي تشمل تخصصات الإدارة والتخطيط التربوي والمناهج وطرق التدريس وأصول التربية  واللغة العربية وآدابها  والحديث وعلومه والتفسير وعلوم القرآن  والقياس والتقويم وعلم النفس العيادي العملي والتربية الخاصة (مسار التوحد والإعاقة السمعية والعقلية وصعوبات التعلم) بالإضافة إلى العلوم في الرياضيات في حين تشمل برامج الماجستير المدفوع : ماجستير أمن المعلومات وماجستير الإدارة الأعمال التنفيذي.
ودعت العمادة الراغبين بالتقديم على هذه البرامج التسجيل من خلال موقع الجامعة على الرابط : https://myut.ut.edu.sa

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