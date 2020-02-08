تعليم وادي الدواسر يطلق مسابقة ” ابتكاراتنا تحقق رؤيتنا ”

وادي الدواسر - فالح الدوسري

تنطلق صباح يوم غداً الاحد بإدا رة التعليم بمحافظة وادي الدواس ر ممثلة في قسم الموهوبين بالإد ارة مسابقةً ” ابتكاراتنا تحقق رؤيتنا ” بهدف تعزيز مسيرة الاب تكار والاحتفاء بالمبتكرين وتقد يم ابتكارات متميزة والعناية با لمواهب الخاصة من طلاب الإدارة في جميع المراحل الدراسية .

وأكد مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري إلى أن مسابقة ” ابتكا راتنا تحقق رؤيتنا 2020” تندرج في إطار دعم استراتيجية وزارة ال تعليم التي تهدف لتبني ثقافة ال ابتكار وتصميم الحلول المبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية و إنشاء مجتمع واقتصاد المعرفة وفق لرؤية المملكة2030 .

وأشار إلى أنّ مجالات المسابقة تشمل أحد عشر مجالاً هي علم الح يوان والكيمياء والطب والعلوم الصحية والهندسة الكهربائية والميكانيكية والطاقة والنقل والعلوم البيئية والحاسب الآلي والعلوم الرياضية والعلوم الاجتماعية و السلوكية والفيزياء والفلك وعلو م النباتات بالإضافة إلى الموا هب الخاصة في مجال ( الرسم / ال خط ) لطلاب المرحلة الابتدائية .

وبين أن الطلاب الفائزين سيتم تكريمهم بهدايا قيمة وجوائز مالي ة مقدماً شكره لراعي المسابقة ( مجموعة رست الاستثمارية ) على ماتقدمة لأبناء المحافظة في جميع برامج الإدارة .