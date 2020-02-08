تعليم وادي الدواسر يطلق مسابقة ” ابتكاراتنا تحقق رؤيتنا ”

وادي الدواسر - فالح الدوسري
تنطلق صباح يوم غداً الاحد بإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر ممثلة في قسم الموهوبين بالإدارة مسابقةً ” ابتكاراتنا تحقق رؤيتنا ” بهدف تعزيز مسيرة الابتكار والاحتفاء بالمبتكرين وتقديم ابتكارات متميزة والعناية بالمواهب الخاصة من طلاب الإدارة في جميع المراحل الدراسية .
وأكد مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري إلى أن مسابقة ” ابتكاراتنا تحقق رؤيتنا 2020” تندرج في إطار دعم استراتيجية وزارة التعليم التي تهدف لتبني ثقافة الابتكار وتصميم الحلول المبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية وإنشاء مجتمع واقتصاد المعرفة وفق لرؤية المملكة2030 .
وأشار إلى أنّ مجالات المسابقة تشمل أحد عشر مجالاً هي علم الحيوان والكيمياء والطب والعلوم الصحية والهندسة الكهربائية والميكانيكية والطاقة والنقل والعلوم البيئية والحاسب الآلي والعلوم الرياضية والعلوم الاجتماعية والسلوكية والفيزياء والفلك وعلوم النباتات بالإضافة إلى المواهب الخاصة في مجال ( الرسم / الخط ) لطلاب المرحلة الابتدائية .
وبين أن الطلاب الفائزين سيتم تكريمهم بهدايا قيمة وجوائز مالية مقدماً شكره لراعي المسابقة (مجموعة رست الاستثمارية ) على ماتقدمة لأبناء المحافظة في جميع برامج الإدارة .
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