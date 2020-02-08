احدث الأخبار

منظمة الصحة العالمية الإصابات بفيروس كورونا في الصين تتخطى 34 ألف حالة
أبرز المواد
 برعاية أمير المنطقة الشرقية .. انطلاق فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية بالدمام الاثنين
المنطقة الشرقية
 تعليم وادي الدواسر يطلق مسابقة ” ابتكاراتنا تحقق رؤيتنا ”
منطقة الرياض
 انطلاق فعاليات معسكر طويق للناشئين بتبوك غداً
منطقة تبوك
 جامعة تبوك تعلن موعد التقديم في برامج الدراسات العليا
منطقة تبوك
 نائب رئيس “فيا”: رالي حائل سيعود للعالمية في 2021 المركز الإعلامي
منطقة حائل
 مهرجان الكليجا ببريدة يحظى بمشاركة ثلاث دول خليجية
منطقة القصيم
 “جستر” تبوك تنظم برنامجاً بعنوان “التأخر اللغوي”
منطقة تبوك
 “الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
منطقة تبوك
 الجيش اليمني يسقط درون حوثية بصعدة.. “مصنوعة في إيران”
أبرز المواد
 على وقع التصعيد بإدلب.. إيران تتوسط بين أنقرة ودمشق
أبرز المواد
 اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ للنسخة اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻟﻠﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮبية الأصيل
المنطقة الشرقية
منظمة الصحة العالمية الإصابات بفيروس كورونا في الصين تتخطى 34 ألف حالة

منظمة الصحة العالمية الإصابات بفيروس كورونا في الصين تتخطى 34 ألف حالة

أبرز المواد
برعاية أمير المنطقة الشرقية .. انطلاق فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية بالدمام الاثنين

برعاية أمير المنطقة الشرقية .. انطلاق فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية بالدمام الاثنين

المنطقة الشرقية
تعليم وادي الدواسر يطلق مسابقة ” ابتكاراتنا تحقق رؤيتنا ”

تعليم وادي الدواسر يطلق مسابقة ” ابتكاراتنا تحقق رؤيتنا ”

منطقة الرياض
انطلاق فعاليات معسكر طويق للناشئين بتبوك غداً

انطلاق فعاليات معسكر طويق للناشئين بتبوك غداً

منطقة تبوك

برعاية أمير المنطقة الشرقية .. انطلاق فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية بالدمام الاثنين

برعاية أمير المنطقة الشرقية .. انطلاق فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية بالدمام الاثنين
http://almnatiq.net/?p=829692
الدمام - فتحية عبدالله
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية ، تنطلق فعاليات النسخة الخامسة من المنتدى والمعرض الدولي للسلامة المرورية في 10 فبراير 2020 وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية في فندق ومركز مؤتمرات شيراتون الدمام .
من جانبه ذكر رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية “سلامة” بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام الدكتور عبدالحميد المعجل ان هذا اللقاء يأتي كجزء من الجهود النشطة من قبل الجمعية السعودية للسلامة المرورية (سلامة) من أجل تفعيل المبادرات لرفع مستويات السلامة المرورية ونظام النقل البيئي وللتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة نحو تعزيز السلامة على الطرق وتقليل أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور و تنطلق هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة النقل وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وأرامكو السعودية ومجلس السلامة المرورية في المنطقة الشرقية والمركز الوطني للسلامة على الطرق ووزارة التعليم و ستشارك الجهات الحكومية و المعنيين في هذا المجال على مدار ثلاثة أيام من أجل إيجاد حلول لمعالجة بعض أكثر تحديات السلامة على الطرق إلحاحًا في المملكة بالإضافة إلى السعي إلى دمج أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة في جميع المشاريع والخطط المعتمدة.
وأضاف المعجل أن هذا الحدث يضم معرضًا دوليًا يقدم منصة للشركات المحلية والعالمية لعرض أحدث منتجاتها وحلولها المبتكرة في قطاع النقل. بينما يركز الملتقى على إتاحة الفرصة للمشاركين للاطلاع على رؤى حصرية حول مبادرات ومشاريع النقل ضمن الخطة الوطنية للتحول في المملكة العربية السعودية لعام 2020 ، فضلاً عن التعرف على أحدث تقنيات وأنظمة النقل الذكية وتطبيقاتها في تحسين السلامة المرورية. بالإضافة إلى تبادل الخبرات الدولية في استخدام تقنيات وأنظمة النقل والبنية التحتية للطرق والحلول المبتكرة لزيادة نسب الأمان على الطرق، وتحديد أفضل برامج النمذجة لإدارة حركة المرور والاستجابة لحالات الطوارئ.
ونوه المعجل الى ان الإحصاءات تشير إلى أن حوادث الطرق تحصد أرواح حوالي 1.25 مليون شخص كل عام على مستوى العالم وبناءً على تقرير الأمم المتحدة، فقد وصل عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى أكثر من 3500 حالة يوميًا في جميع أنحاء العالم ، ومن المرجح أنه في حالة عدم اتخاذ المزيد من التدابير العملية والشاملة  فسوف يستمر عدد الوفيات والإصابات في الزيادة.
ومن الجدير بالذكر أن معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في المملكة العربية السعودية تعد من أعلى المعدلات في العالم ، لذلك تعمل حكومة المملكة العربية السعودية بنشاط من أجل تخفيض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50 ٪ في إطار البرنامج الوطني للتحولات (NTP) 2020 K علاوة على ذلك ، تعتمد المملكة تدابير إضافية لضمان السلامة المرورية بموجب رؤية 2030 التي تشارك فيها الكيانات ذات الصلة مثل وزارة الداخلية و وزارة النقل وقد وضعت وزارة التعليم والامانات أهدافًا استراتيجية للحد من حوادث النقل الشاملة وضمان سلامة المواطنين.

روابط ذات صلة

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ للنسخة اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻟﻠﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮبية الأصيل

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ للنسخة اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻟﻠﺨﯿﻞ اﻟﻌﺮبية الأصيل
صم الأردن يشيدون بالمبادرات المجتمعية بنادي الشرقية للصم

صم الأردن يشيدون بالمبادرات المجتمعية بنادي الشرقية للصم
أمانة الشرقية : حملات ميدانية لتعزيز الدور الرقابي .. ومصادرة 1526من بضائع البائعين المخالفين

أمانة الشرقية : حملات ميدانية لتعزيز الدور الرقابي .. ومصادرة 1526من بضائع البائعين المخالفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*