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منظمة الصحة العالمية الإصابات بفيروس كورونا في الصين تتخطى 34 ألف حالة

منظمة الصحة العالمية الإصابات بفيروس كورونا في الصين تتخطى 34 ألف حالة

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منظمة الصحة العالمية الإصابات بفيروس كورونا في الصين تتخطى 34 ألف حالة

منظمة الصحة العالمية الإصابات بفيروس كورونا في الصين تتخطى 34 ألف حالة
http://almnatiq.net/?p=829695
المناطق _ جنيف

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا التاجي الجديد في الصين بلغ 34598 ، توفي منهم 723 حالة، فيما بلغت حالات الإصابة بهذا المرض من خارج الصين 288 حالة في 24 دولة ، وحالة وفاة واحدة .
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس في تصريح صحفي: إنه بينما ينتشر الفيروس، تنتشر أيضا الشائعات التي تبث الرعب بين الناس وتثير قلق المسؤولين ومتخذي القرار .
ودعا غبريسوس إلى التوقف عن نشر المعلومات الخاطئة التي تعوق جهود مكافحة الفيروس ، مشيرًا إلى أن المنظمة خصصت مجموعة عمل لمكافحة الشائعات والمعلومات المغلوطة بعدة لغات على وسائل التواصل الاجتماعي ، وتبث فيديوهات ولقاءات مع الخبراء لتحل محل الشائعات .
يذكر أن منظمة الصحة العالمية تعقد يومي 11 و12 فبراير الجاري المنتدى العالمي للبحث والابتكار ، لتعبئة العمل الدولي للاستجابة لحالة الطوارئ لفيروس كورونا وسيشارك فيه العلماء البارزون ووكالات الصحة العامة ووزارات الصحة ، وممثلو صحة الحيوان ، وخبراء تطوير اللقاحات والأدوية .

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