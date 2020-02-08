الاتفاق يواصل صدارته في الجولة 17 لدوري الناشئين لكرة القدم

المناطق _ الرياض

تعادل فريق الهلال مع نظيره الشباب بهدفين لكل منهما اليوم في الجولة الـ17 من دوري الناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم.

وتغلب الخليج على التعاون بهدفين دون رد، وتعادل الوحدة مع الوطن سلبيا، كما تعادل الأهلي مع القادسية بهدفين لكل منهما، وتعادل أيضا الاتحاد وهجر بهدف لكل منهما.

وكان أول أمس فاز الاتفاق على الجيل بثلاثة أهداف دون رد ، وتغلب أمس النصر على الفتح بخمسة أهداف دون رد.

وبذلك يتصدر ترتيب الدوري الاتفاق برصيد 45 نقطة وثانيا الشباب برصيد 33 نقطة وثالثا الهلال ب31 نقطة ورابعا النصر ب29 نقطة وخامسا القادسية برصيد 27 نقطة وسادسا الأهلي برصيد 26 نقطة والسابع الفتح برصيد 24 نقطة والثامن الخليج ب23 نقطة والتاسع الاتحاد برصيد 17 نقطة والعاشر التعاون ب16 نقطة والحادي عشر الوحدة ب15 نقطة.

وجاء الجيل بالمركز الثاني عشر ب14 نقطه وقبل الاخير هجر ب12 نقطة والأخير الوطن ب5 نقاط.