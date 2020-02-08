الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل يرعى حفل ختام سباق الهجن بموسم حائل

المناطق _ حائل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم, حفل اختتام منافسات سباق الهجن في ميدان حائل لسباقات الهجن, ضمن فعاليات موسم حائل وتحت إشراف الاتحاد السعودي للهجن.

وكرّم سموه أصحاب المراكز العشر الأولى, حيث حلت المطية “شقراء” في المركز الأول للمالك سلمان محمد آل قويد، وجاءت “شاهين” في المركز الثاني للمالك مبارك سلطان القحطاني, بينما حلت “عنيده” للمالك فلاح فهد الهاجري بالمركز الثالث.

أما نتائج أشواط ماراثون اليوم الأول جاء كالتالي : رمز الحيل للمالك نادر فرج الجهني ورمز الزمول للمالك سليمان سلامه الجهني, بينما جاءت نتائج اليوم لأشواط الماراثون كالتالي : رمز الحيل للمالك سعد ناشي البقمي ورمز الزمول للمالك سفر سالم العتيبي.