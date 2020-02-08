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نائب أمير منطقة حائل يكرم صالح الرشيد الليلا لدعمه لملتقی حاتم الطائي الدولي الرابع

نائب أمير منطقة حائل يكرم صالح الرشيد الليلا لدعمه لملتقی حاتم الطائي الدولي الرابع

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نائب أمير منطقة حائل يكرم صالح الرشيد الليلا لدعمه لملتقی حاتم الطائي الدولي الرابع

نائب أمير منطقة حائل يكرم صالح الرشيد الليلا لدعمه لملتقی حاتم الطائي الدولي الرابع
http://almnatiq.net/?p=829720
المناطق _ حائل

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز  نائب أمير منطقة حائل الاستاذ صالح ابراهيم الرشيد الليلا الشريك العلمي ‎لملتقى حاتم الطائي الدولي4 ودعمه السخي في مبادرات الملتقى المجتمعية والثقافية لبرامج وأنشطة النادي الأدبي بحائل.
وأثنى رئيس النادي الأدبي بحائل الدكتور نايف المهيلب على الجهود المجتمعية للأستاذ صالح الرشيد في مبادرات الملتقى الوطنية والتي تشجع على تعزيز الهوية الثقافية  في خلق حِراك فكري ثقافي ومجتمعي، بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠
، كما توجه بالشكر لمن حضر وشارك في هذا الاحتفال الثقافي الكبير .

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