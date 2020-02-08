الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي في صعدة

المناطق _ عدن

أسقطت الدفاعات الأرضية لقوات الجيش اليمني اليوم طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقال قائد لواء حرب واحد في الجيش اليمني العميد محمد الغنيمي – وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – :” إن الدفاعات الأرضية للجيش اليمني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة للمليشيات الحوثية حاولت الاقتراب من مناطق سيطرته في مديرية الصفراء، وأن أجهزة الاستطلاع رصدت تحليق طائرة مسيرة حاولت مهاجمة المواقع التي تتمركز فيها قوات الجيش وأبلغت الدفاعات الأرضية به للتعامل معها وإسقاطها”.

وأشار القائد العسكري اليمني إلى أنه بعد تجميع أجزائها تبين أنها صناعة إيرانية.