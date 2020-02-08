السفارة الأمريكية في بكين تعلن وفاة أول مواطن أميركي بفيروس كورونا

المناطق _ واشنطن

أعلنت السفارة الأميركية في بكين اليوم وفاة مواطن أميركي أصيب بفيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان بؤرة المرض، لتسجل بذلك أول وفاة مؤكدة لأجنبي في المدينة.

وقال الناطق باسم السفارة الأميركية لوسائل الإعلام ” يمكننا تأكيد وفاة مواطن أميركي يبلغ من العمر 60 عامًا ويحمل فيروس كورونا المستجد في مستشفى بمدينة ووهان في الصين في السادس من فبراير الجاري”.

وأضاف المتحدث ” نقدم خالص تعازينا لأسرة الفقيد، واحترامًا لخصوصية الأسرة ليس لدينا أي تعليق إضافي”.