الهلال يفقد المنافسة على لقب البطولة الخليجية الـ 37 لكرة الطائرة بعد خسارته من الكويت الكويتي

فقد فريق الهلال المنافسة على لقب البطولة الخليجية الـ 37 لكرة الطائرة بعد خسارته الثانية من المستضيف الكويت الكويتي بنتيجة 3/0 ، حيث سبق له الخسارة من دار كليب البحريني .

واقترب الشرطة القطري من تحقيق اللقب بعد فوزه الرابع على التوالي على حساب السيب العماني، كما فاز دار كليب البحريني على العين الإماراتي 3/0 .

وتختتم غداً البطولة بإقامة ثلاث مباريات تجمع الهلال السعودي والشرطة القطري ، ويواجه العين الإماراتي السيب العماني ، فيما يلتقي دار كليب البحريني الكويت الكويتي .