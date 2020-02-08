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الهلال يفقد المنافسة على لقب البطولة الخليجية الـ 37 لكرة الطائرة بعد خسارته من الكويت الكويتي

الهلال يفقد المنافسة على لقب البطولة الخليجية الـ 37 لكرة الطائرة بعد خسارته من الكويت الكويتي

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الهلال يفقد المنافسة على لقب البطولة الخليجية الـ 37 لكرة الطائرة بعد خسارته من الكويت الكويتي

الهلال يفقد المنافسة على لقب البطولة الخليجية الـ 37 لكرة الطائرة بعد خسارته من الكويت الكويتي
http://almnatiq.net/?p=829742

فقد فريق الهلال المنافسة على لقب البطولة الخليجية الـ 37 لكرة الطائرة بعد خسارته الثانية من المستضيف الكويت الكويتي بنتيجة 3/0 ، حيث سبق له الخسارة من دار كليب البحريني .
واقترب الشرطة القطري من تحقيق اللقب بعد فوزه الرابع على التوالي على حساب السيب العماني، كما فاز دار كليب البحريني على العين الإماراتي 3/0 .
وتختتم غداً البطولة بإقامة ثلاث مباريات تجمع الهلال السعودي والشرطة القطري ، ويواجه العين الإماراتي السيب العماني ، فيما يلتقي دار كليب البحريني الكويت الكويتي .

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