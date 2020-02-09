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عبدالإله مؤمنة رئيسا لنادي الأهلي بالتزكية

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عبدالإله مؤمنة رئيسا لنادي الأهلي بالتزكية

عبدالإله مؤمنة رئيسا لنادي الأهلي بالتزكية
http://almnatiq.net/?p=829749
المناطق _ الرياض

فاز عبد الإله مؤمنة اليوم برئاسة نادي الأهلي لكرة القدم، لمدة أربعة أعوام، وذلك بعد أن زكته الجمعية العمومية للنادي .
وضم مجلس الإدارة الجديد للأهلي كل من ياسر بن محمد محروس نائبًا وعضوية كل من عمر بن إبراهيم أبو العلا، وخالد بن محمد الشهري، وطريف بن محمد حلواني، وخالد بن تركي النهاري، وياسر بن مدني علاقي، وطارق بن عبدالله خليفة.
يذكر أن الجمعية العمومية عقدت بحضور 34 عضوًا وبإشراف اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية.

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