صالح العبدالعالي يخطف بطولة رالي حائل نيسان الدولي 2020

توج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي 2020م الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة رالي حائل نيسان الدولي 2020م في منتزه المغواة للاحتفالات مساء يوم السبت (14/6/1441ه) بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير المنطقة نائب رئيس هيئة تطوير منطقة حائل، وبحضور رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، ووكيل إمارة المنطقة الأستاذ عادل بن صالح آل الشيخ وعدد من الشخصيات الاعتبارية والمسؤولين والإعلاميين من داخل المنطقة وخارجها وضيوف الرالي.

وقال أمير حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد في تصريح صحفي عقب حفل الختام”: نبارك للوطن هذا الانتصار الذي يسطره رالي حائل بالذهب، وهذه الامتيازات التي تحققت للمنطقة فهي بأرضها وسمائها وبأبنائها استطاعت أن تفوز بحصيلة خمسة عشر عام متواصلة من العطاء، وبإدارة فعاليات تعد من أهم الفعاليات في المملكة وهو رالي حائل، وقد يكون موضوعه أشمل من رالي فهو يشكل دائرة اقتصادية وثقافية وحراك مجتمعي ورياضي، وأصبح علامة مميزة، وأنتجت بطولة الرالي شبابا من أبناء المنطقة يتمتعون بقدرات عالية، وأوجدت فرصا للأعمال، وتنافسا كبيرا في الأداء والإدارة.

وأضاف أمير حائل: “رالي حائل لا يخص المركبات فقط، بل أصبح رالي تدخل المنطقة من خلاله في سباق بأكملها، وكل هذا جاء بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وسمو ولي عهده حفظه الله الذي يدفع بكل قوة بهذه الأطروحات لتكون عالمية ويمتد تأثيرها للوطن وأبنائه، ونتوقع خلال السنوات القادمة أن تشهد رياضة المحركات نقلات نوعية، واليوم قد يكون بداية العمل لغد أفضل وأجمل، فلدينا أفكار جديدة وطرحا مميزا عن رالي حائل وبعض فعاليات المنطقة التي نرى أنها قادرة على التميز والمنافسة والاستمرار، نوه أمير حائل بعدد المتسابقين في نسخة الرالي 15 وقال: “وعندما نقارن هذه البطولة بالبطولات السابقة، نجد فرقا كبيرا وتطورا في عدد المتسابقين، وقد قفز الرقم إلى 120 متسابقا، ومن رالي حائل ولدت رياضة السيارات بالمملكة، ومن هنا انطلقت هذه الرياضة، ولايزال الرالي في كل عام يعيد شبابه ويتجدد، وهناك آفاق كبيرة سنعمل عليها مع نائب أمير المنطقة وبمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة، وستكون مثمرة بإذن الله.

من جهته، قال نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن في تصريح صحفي: “أهنئ أهل حائل بهذا النجاح وكل العاملين على رالي حائل، فاليوم شهدنا فعاليات كبرى بالمنطقة ومنها ختام رالي حائل الذي يعد من أميز الراليات بعد أن وصل عدد المشاركين لأكثر من 120 مشاركا، وهذا رقم قياسي في تاريخ الراليات في المملكة، ونحن اليوم في حفل تتويج الفائزين وتكريم الرعاة والمشاركين والمنظمين نحتفل بمرور خمسة عشر عاما من نجاح الرالي، وهذا دليل على حسن الإدارة وتفاعل وترحيب أهل المنطقة وتعايشهم وخبرتهم التي اكتسبوها للتعامل مع الرالي، وهذا الجهد الجبار الذي يحظى باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة حفظه الله، وكذلك الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالأمير عبدالعزيز بن تركي، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ممثلا بالأمير خالد بن سلطان الفيصل حفظهم الله الذين كان لدعمهم واهتماهم ومتابعتهم أثر كبير لتحقيق هذا النجاح”.

وعقب انتهاء الرالي قال صاحب السُمو الملكي الأمير خـَالـِد بن سُلطان بن عبداللـه الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية: “إن هذه الإنجازات وتنظيم رالي حائل هذا العام كجولة مرشحة ليكون إحدى جولات الراليات الصحراوية العالمية زادت من مسؤولياتنا للمحافظة على النجاحات السابقة التي شهدها رالي حائل الدولي، وعدم الاكتفاء بالوصول إلى القمة بل مُواصلة الحفاظ على سمعة هذا الرالي، الذي أبرز الكفاءات الوطنية تنظيميًا وفنيًا، حيث بات الرالي بوابة السعوديين للدخول إلى العالمية بشتى المجالات ضمن رؤية 2030، على أمل أن نكون على قدر المسؤولية المُلقاة على عاتقنا من قبل جميع القيِّمين، كما لا يسعنا إلا أن نُوجه الشُكر الجزيل على الجهود التي بذلها كل المعنيين عن حائل لإنجاح هذه الاحتفالية الرياضية الوطنية، الذي بات محطة سنوية لعشاق الراليات الصحراوية ومُناسبةً اجتماعية لأهل حائل“.

من جهته، قال علي الحسامي المدير التنفيذي لشركة نيسان العربية السعودية: “اسمحوا أن أعبّر باسم شركة نيسان العربية السعودية عن بالغ شكرنا وتقديرنا لكم على الاهتمام الكبير الذي حظيت به نيسان على مدار السنوات السبع الماضية والمستمرّ لهذا العام.

وأضاف الحسامي: كان لنا الشرف بأن نكون جُزءًا من أهم مهرجان رياضيٍّ وترفيهي واجتماعي يُقام في شمال المملكة وأن تتسنى لنا مشاركتكم تنظيم هذا الحدث لنقدّم معاً للعالم ولمحبي الرياضة سباقاً يترقّبونه من عام لآخر ويحقّق نجاحات متتالية كل عام بفضلكم وبفضل حسن تعاملكم وضيافتكم التي استقطبت الزوار والرياضيين من حول العالم.

وقال الحسامي: “يستمرّ رالــي حائــل في الريــادة والتميــز منذ خمسة عشر عاماً ونيسان منذ رعايتها البطولة للمرة الأولى آمنت بمهارات السائقين السعوديين وتميّزهم وخبرتهم الواسعة في السباقات الصحراوية وأشرفت على تطوير أدائهم وحصدت معهم نجاحات ملفتة في مجال سباق السيارات، وولم يكن هذا الإنجاز سوى جزء من طموحات نيسان التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 المتجهة إلى دعم وتطوير المواهب الشابة في مختلف الميادين ولا سيما الرياضية منها.

وكرم أمير حائل شركاء النجاح والشركات الراعية واللجان العاملة في الرالي الذي أقيم بتنظيمٍ من هيئة تطوير منطقة حائل وتعاونٍ المنظم الفني للرالي الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية والهيئة العامة للرياضة، وبعدها كرم أمير حائل أبطال رالي حائل نيسان الدولي 2020 ، وجاء بمقدمتهم السائق السعودي صالح العبدالعالي الذي حقق المركز الأول في الترتيب العام وفئة T1 بمعاونة ملاحه النرويجي أولاء فولون، وجاء في المركز الثاني التشيكي ميروسلاف زابليتال وملاحه السلوفاكي مارك سايكورا، وحقق السعودي المشنا الرمالي وملاحه مازن الرمالي المركز الثالث في الترتيب العام.

وفي فئة T1N احرز المشنا الرمالي مع ملاحه مازن الرمالي المركز الأول، وجاء السعودي مطير الرمالي مع ملاحه هاني الشمري ثانيا، وفي المركز الثالث جاء السعودي منيف السلماني والملاح عبدالسلام.

وفي فئة T2 استطاع السعودي خالد الهمزاني بمعاونه ملاحه فهد العمر تحقيق المركز الأول، وجاء ثانياً السعودي سلمان المشعان وملاحه رشيد الطوياوي، كما حقق المركز الثالث الإماراتي يحيى الهلّي.

واستطاع السائق السعودي صالح السيف مع ملاحه ياسر الشمري تحقيق المركز الأول بفئة T3،كفائز وحيد في هذه الفئة بعد تعثر وانسحاب منافسيه.

واستطاع السعودي خليل التويجري تحقيق المركز الأول بمساعدة ملاحه وليد التويجري في فئة T4 ، وحل بالمركز الثاني السعودي فهد النعيم وملاحه عبدالله النعيم، وجاء ثالثاً السعودي أحمد الضيف مع ملاحه أحمد العبدالعالي.

وفي فئة الشاحنات T5 حقق المشارك الوحيد في الفئة السعودي إبراهيم المهنا وملاحيه أسامة السند ورايد ابوذيب المركز الأول.

وفي فئة الدراجات النارية bike استطاع الإماراتي محمد البلوشي احراز المركز الأول، وجاء في المركز الثاني الإماراتي سلطان البلوشي، فيما جاء السعودي أحمد الناصر ثالثا.

وفي فئة الدراجات كواد QUAD حقق المركز الأول السعودي رياض العريفان، وجاء ثانياً السعودي سفيان العمر، وحل السعودي سلطان المسعود ثالثاً.

وفيما يلي النتائج التي أعلنها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية:



رالي حائل نيسّان الدولي – الترتيب العام المُؤقَّت لفئة السيارات:

السائق والملّاح المركبة التوقيت

1- صالح العبدالعالي (السعودية)/ أول فلون (النرويج) – همَّر – 11:50:03 ساعة

2- ميروسلاف زابلاتال (تشيكيا)/ مارِك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد “أف 150 إيفو” – 12:03:00 ساعة

3- المشنَّا الشمَّري (السعودية)/ مازن الشمَّري (السعودية) – نيسّان – 12:24:53 ساعة

4- مُطير الشمري (السعودية)/ هاني الشمَّري (السعودية) – نيسّان – 12:28:46 ساعة

5- صالح السيف (السعودية)/ ياسر الشمَّري (السعودية) – “كان – أم” (“تي 3”) – 12:31:53 ساعة

6- مُنيف السلماني (السعودية)/ عبدالسلام النمّاش (السعودية)- نيسّان – 12:35:07 ساعة

7- عبداللـه الشقاوي (السعودية)/ وليد الشقاوي (السعودية) – نيسّان – 12:56:49 ساعة 8- سامي الشمَّري (السعودية)/ عبداللـه الشمَّري (السعودية) – نيسّان – 13:00:42 ساعة

9- خالد الفريحي (السعودية)/ سيباستيان ديلاونيه (فرنسا) – نيسّان – 13:05:11 ساعة

10- خليل التويجري (السعودية)/ مُحمَّد العبدالعالي (السعودية) – “كان – أم” (“تي 4”) – 13:06:14 ساعة

رالي حائل نيسّان الدولي – الترتيب العام النهائي لفئة الدرَّاجات النارية:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

1- مُحمَّد البلوشي (الإمارات) – “كاي تي أم” – 13:00:36 ساعة

2- سُلطان البلوشي (الإمارات) – “كاي تي أم” – 13:0641 ساعة

3- أحمد الناصر (السعودية) – “كاي تي أم” – 13:48:53 ساعة

4- فواز الطعيمي (السعودية) – ياماها – 15:13:42 ساعة

رالي حائل نيسّان الدولي – الترتيب العام النهائي لفئة الدرَّاجات النارية رُباعية العجلات: الدرّاج الدرّاجة التوقيت

1- رياض العُريفان (السعودية) – ياماها – 13:13:54 ساعة

2- سُفيان العـُمـَر (السعودية) – ياماها – 13:2041 ساعة

3- سُلطان المسعود (السعودية) – ياماها – 14:32:58 ساعة

4- عبدالعزيز الشيبان (السعودية) – ياماها – 14:33:54 ساعة

5- أحمد الحربي (السعودية) – ياماها – 14:51:42 ساعة

6- عبدالعزيز الفيحان (السعودية) – ياماها – 15:04:28 ساعة

رالي حائل نيسّان الدولي – الترتيب العام النهائي لفئة الشاحنات:

السائق والملّاح والمُساعد المركبة التوقيت

1- إبراهيم المُهنَّا (السعودية)/ أسامة السند (السعودية)/ رائد أبوذيب (السعودية) – مرسيدس يونيموغ