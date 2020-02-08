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د. التويجري يتفقد مستشفى الرين العام

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د. التويجري يتفقد مستشفى الرين العام

د. التويجري يتفقد مستشفى الرين العام
http://almnatiq.net/?p=829781
الرياض _ شاجع الدوسري

قام مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض د. محمد بن عبدالعزيز التويجري اليوم السبت بزيارة تفقدية لمستشفى محافظة الرين العام .
حيث تفقد أقسام المستشفى ومرافقه العامة ، و زيارة العيادات الخارجية  والمختبر والأشعة وقسم الإسعاف والطوارئ، وكذلك جميع أقسام التنويم  كما تم زيارة عدد من مرافق الخدمات العامة .
وأطلع الدكتور التويجري على سير الأعمال في  المستشفى ، حيث كان في استقباله نائب مدير المستشفى عبد المجيد الهويمل .
ووقف د. التويجري على المبادرات التطويرية الجديدة والتي تهدف لرفع مستوى الخدمة للمستفيدين .
وقد وجه الدكتور التويجري ادارة المستشفى الى بذل المزيد من الجهد لكل ما من شأنه الرقي بمستوى الخدمات الصحية داخل المستشفى وكافة المراكز الصحية في المحافظة .
من جانبه ثمن مدير مستشفى محافظة الرين العام عبد العزيز الشملاني الدعم الذي يحظى به المستشفى، مقدما شكره لمدير عام صحة الرياض الدكتور محمد التويجري لجهوده الحثيثة في تسخير كل الإمكانيات التي تخدم المواطن والمقيمين في محافظات منطقة الرياض ، وبما يتماشى مع توجيهات معالي وزير الصحة .
كما قدم الشعلاني شكره لمساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور  علي الجمعة على متابعته المستمرة لتطوير الخدمة بمستشفى محافظة الرين العام.

 

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