إطلاق نار على قوات أمريكية وأفغانية في أفغانستان

المناطق - الرياض

أطلقت النار على قوات أفغانية وأميركية أثناء قيامها بعملية في ولاية نانغارهار شرقي أفغانستان، بحسب الجيش الأميركي.

وأضاف “نقوم بتقييم الوضع”، دون تحديد ما إذا كان أي ضحايا قد سقطوا.

ولم تصدر تفاصيل أخرى.

ينشط داعش وطالبان في ولاية نانغارهار. وتأتي الواقعة فيما تسعى واشنطن لإيجاد نهاية لثمانية عشر عاما من الحرب في أفغانستان، وهي أطول حرب خاضتها أميركا.

اجتمع مبعوث واشنطن للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد مع ممثلي طالبان في الأسابيع الأخيرة.

ويسعى المبعوث إلى توافق على خفض الأعمال العدائية في سبيل توقيع اتفاق سلام من شأنه أن يدشن مفاوضات بين الأفغان على جانبي الصراع.