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“الأرصاد” : أمطار رعدية على الباحة ومحافظاتها

“الأرصاد” : أمطار رعدية على الباحة ومحافظاتها
http://almnatiq.net/?p=829816
المناطق _ الباحة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس في منطقة الباحة يفيد بهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مستوى الرؤية.
ويشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.
وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بالجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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